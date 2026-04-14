Dos figuras de Telefe se agarraron a las piñas fuera de cámara: "Le dejó los dedos marcados"

La pelea vintage que resurgió.

Un viejo episodio volvió a instalarse luego de que lo recordaran en LAM y reflotaron una fuerte anécdota ocurrida durante las grabaciones de Estrellita mía. Según relataron en el programa, la madre de Andrea del Boca habría protagonizado un tenso episodio con Gloria Carrá, quien en aquel entonces recién comenzaba su carrera.

La ficción tenía como protagonistas a Del Boca y Ricardo Darín, mientras que Carrá, con apenas 16 años, realizaba participaciones dentro de la historia. De acuerdo con lo contado en el programa, en ese contexto habría surgido una rivalidad entre ambas actrices que terminó escalando por la intervención directa de un familiar.

Según el informe presentado, Ana María, madre y representante de Andrea del Boca, le habría dado una cachetada a la joven Carrá. Una de las versiones sostiene que el conflicto se originó porque temía que el personaje de Gloria terminara destacándose por encima del de su hija. Otra teoría mencionada en el ciclo apunta a una cuestión estética vinculada al personaje: “Porque ella era la única que podía tener rulos”.

La palabra más buscada

Consultada por el tema en un móvil, Gloria Carrá eligió no profundizar en el episodio y restarle importancia con el paso del tiempo: “Chicos, hace tantos años. Qué viejo. No voy a hablar de eso. Ya ni me importa”. Si bien intentó no dar detalles, la falta de explicación dio a entender que el altercado había ocurrido.

Sin embargo, el conductor Ángel de Brito compartió el testimonio de una actriz que habría presenciado la situación: “Yo vi el cachetazo de la madre. Estábamos almorzando, estaba Gloria con otras compañeras y ella abrió la puerta y le encajó una cachetada mal”. “Gloria se puso re mal, a los gritos y nosotros nos quedamos paralizados. Ellas estaban grabando, la madre vino como loca. Fue re heavy el cachetazo. Todas las compañeras la consolaron”, reconstruía el mensaje.

Más adelante se reveló que la testigo sería Gladys Florimonte, quien aportó su propia versión mediante un audio emitido en el programa: “Entró la mujer esta muy elegante, hermosa, rubia y entró a los trombos. Fue directamente a la mesa donde estaba la Carrá y le metió un cachetazo que nunca había visto”. “Le dejó los dedos marcados. Nosotros ni siquiera nos acercamos porque fue tan violento que no podíamos entender. Le dejó los dedos marcados, porque realmente tenía todo colorado un cachete”.