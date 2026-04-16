El fallido de Luis Majul sobre Adorni que salió al aire en LN+: "Es"

La frase que Majul no pudo evitar.

Un momento inesperado se vivió al aire de LN+ cuando Luis Majul protagonizó un furcio que rápidamente se volvió viral mientras analizaba la actualidad política junto a Cristina Pérez. Todo ocurrió durante una conversación sobre el rol mediático del vocero presidencial Manuel Adorni, cuando Majul intentaba desarrollar una teoría política que, según él, comenzó a circular en distintos ámbitos del poder.

"Quiero compartir con vos querida Cristina, que esta empezando a instalarse en todo los círculos: La teoría de Adorni como un pararrayos", comenzó diciendo Majul, introduciendo el análisis. La metáfora dejó sorprendida a la periodista que lo escuchaba con atención.

El furcio que no pudo evitar

Sin embargo, en pleno razonamiento llegó el furció que desató las risas en el estudio. "Manuel Adorni el paraguayos", dijo el conductor, antes de advertir inmediatamente el error y corregirse: "El paraguayo no, el pararrayos". Entre risas, intentó justificar la confusión: "Me distraje mirando la inteligencia artificial". Lejos de terminar ahí, redobló el chiste: "Paraguayo no. Todavía a Paraguay no viajó", lo que provocó que tanto él como Pérez no puedan ocultar la risaen vivo.

Mientras Cristina Pérez intentaba recomponerse, Majul retomó el eje político del debate y volvió a plantear su hipótesis: "¿Es Adorni un pararrayo político?". "¿Puede servir para no discutir a fondo el 3,4 de inflación?", siguió analizando Majul, ya nuevamente enfocado en el tema económico y político que buscaba desarrollar. Lejos de incomodarse, ambos tomaron el episodio con humor y continuaron el programa con normalidad.