Dos alumnas cruzaron a Cristina Pérez en vivo por intentar defender a Milei: "Promueve la violencia"

Cristina Pérez quedó mal parado en su propio programa.

El clima social atraviesa un momento delicado y la televisión empieza a reflejarlo sin filtros. En los últimos días, crecieron los casos de amenazas en escuelas por parte de alumnos que aseguran que podrían ir armados a clase. Un escenario preocupante que llegó al debate público en La Nación Más y terminó generando un momento incómodo en vivo.

Todo ocurrió en LN+, donde Cristina Pérez entrevistó a dos alumnas para hablar justamente de esta problemática. Lo que parecía una charla sobre violencia escolar terminó convirtiéndose en un cruce inesperado.

¿Qué dijeron las alumnas que molestó a Cristina Pérez?

Una de las estudiantes tomó la palabra y lanzó una frase que descolocó el clima del estudio: “El gobierno nacional está queriendo promover la violencia en la juventud”. La afirmación fue directa y sin matices.

Pérez intentó frenar esa línea argumental. “No podés relacionarlo con alguna política que no te gusta”, respondió, buscando llevar la discusión hacia otro terreno. Pero la joven no retrocedió.

“Sí, completamente. El gobierno nacional promueve la violencia en la juventud”, reafirmó, elevando el tono y sumando argumentos. Según explicó, existe “una ausencia de inversión en educación y salud mental”, lo que, a su entender, agrava la situación que se vive en las escuelas.

El momento más tenso llegó cuando vinculó el clima político con lo que ocurre en las aulas. “En el Congreso de la Nación insultan a contrincantes políticos, ¿cómo no va a pasar en los colegios?”, planteó, generando un silencio incómodo.

La intervención dejó a la conductora sin una respuesta inmediata y el intercambio rápidamente se viralizó en redes sociales. De un lado, quienes respaldaron a las alumnas por poner en palabras una preocupación creciente; del otro, quienes cuestionaron la politización del tema.

Lo cierto es que el episodio volvió a poner sobre la mesa una discusión más profunda: hasta qué punto el clima social y político impacta en los jóvenes. Y, sobre todo, qué rol tienen los adultos en ese contexto.

La violencia de Javier Milei se extiende en la sociedad.

“No podemos llegar a estos extremos, sino estas situaciones van a seguir ocurriendo”, cerró la estudiante, en una frase que resonó más allá del estudio.

En medio de un escenario cada vez más sensible, la televisión volvió a ser el espejo de una realidad que incomoda. Y esta vez, fueron dos alumnas las que tomaron la palabra y dejaron el debate abierto.