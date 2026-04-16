Diego Recalde defendió el consumo de carne de burro y subió la apuesta: "El p... del toro"

Diego Recalde defendió el consumo de carne de burro y hasta redobló la apuesta.

El gobierno de Javier Milei está atravesando una crisis en diferentes escalas. Una de ellas es en lo que refiere a la gestión política, luego de los diferentes escándalos en que se vieron involucrados algunos de sus funcionarios más importantes, generando un quiebre con el electorado que alguna vez confió en ellos con su voto. El otro es, sin embargo, aún más crudo: el económico.

La nueva cifra de la inflación, de 3,4% en marzo, no refleja de manera fidedigna el impacto que siente el bolsillo de los argentinos, que tuvieron que empezar a buscar variantes incluso a la hora de alimentarse. Producto de ello surgieron alternativas poco tradicionales, siendo el caso más resonante de los últimos días la carnicería que empezó a vender carne de burro.

Diego Recalde, cineasta libertario.

Los medios de comunicación hicieron su respectiva lectura sobre este fenómeno, la mayoría de estos señalando que esta práctica era síntoma de una patología mucho más compleja. Sin embargo, hubo quienes defendieron esta tendencia y la "desdramatizaron" con argumentos bastante flacos, como por ejemplo lo hizo Diego Recalde en Crónica.

La insólita defensa de Diego Recalde al consumo de carne de burro

El cineasta libertario expuso en vivo y en directo que "no está mal comer carne de burro, al contrario, me parece buenísimo experimentar". Sin quitar el pie del acelerador, redobló la apuesta: "El pene del toro se usa para hacer sopa, imaginate el pene del burro, ojo que eso puede funcionar bien en los comedores comunitarios, se pueden hacer grandes cantidades de eso".

Lo cierto es que Recalde hacía referencia a las criadillas, una achura no tan típica del asado argentino, debido a que son los testículos de cualquier animal matadero apto para consumo humano. Sin embargo, su comparación a nivel gastronómico no hace más que tapar la evidente crisis económica que azota hoy a nuestro país.