Figura podría pasar de El Trece a América.

La salida de Cinthia Fernández de La Mañana con Moria cayó como un baldazo de agua fría en el mundo del espectáculo. Sin embargo, lejos de quedar en el conflicto, la mediática ya empieza a rearmar su futuro y todo indica que su próximo destino podría estar en otra pantalla fuerte.

Tras su desvinculación del ciclo de El Trece, Fernández decidió hablar y lo hizo en LAM (América), donde sorprendió con su postura. Sin rencores ni polémicas, dejó en claro que da por cerrado el capítulo y que prefiere enfocarse en lo que viene.

¿Cinthia Fernández ya recibió ofertas para su futuro?

Pero lo más llamativo llegó después. Apenas horas después de su salida, comenzaron a aparecer nuevas propuestas laborales. “Me llamaron para laburar en otros lados”, reveló, dejando en claro que su nombre sigue siendo fuerte en el medio.

En ese ida y vuelta con De Brito, la panelista dejó entrever que una de esas ofertas viene directamente desde América. Ante la pregunta del conductor sobre quién la había contactado, respondió con picardía: “No te hagas el bolud… vos, para otro proyecto”, generando risas en el estudio.

¿Cuál es el programa al que podría ir Cinthia Fernández?

Con el correr de la charla, fue dando más pistas. Mencionó propuestas en streaming, como Bondi, y también confirmó el interés de sumarse a BTV, el programa que conduce Beto Casella en la misma señal. Aclaró, dando a entender que ese podría ser uno de sus próximos pasos.

No todas las opciones la convencieron. Contó que rechazó otra propuesta en streaming porque no incluía remuneración. “Era para ofrecerme un espacio sin que me paguen. Un besito”, lanzó, fiel a su estilo directo.

A Cinthia Fernández la llamaron para sumarse a BTV.

A la hora de elegir, no dudó en mostrar su preferencia. “Ustedes son mi debilidad, ya lo saben”, dijo mirando al equipo de LAM, dejando abierta la puerta a un posible regreso al programa donde ya tuvo varios ciclos.

Por su parte, Ángel de Brito también destacó la buena relación laboral que mantuvieron. “Nunca tuvimos conflictos con Cinthia trabajando”, recordó, bajando cualquier versión de roces importantes.

Así, mientras su salida de El Trece todavía da que hablar, Fernández ya tiene sobre la mesa varias opciones. Y todo indica que, de un canal a otro, su regreso a la televisión podría darse más rápido de lo esperado.