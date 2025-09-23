Mariana Brey quiso defender a Karina Milei y Cinthia Fernández la humilló en vivo.

La periodista Mariana Brey protagonizó un fuerte cruce con la mediática y ex candidata a diputada Cinthia Fernández, quien la dejó expuesta en vivo en el programa que sale por Carnaval Stream.

La discusión se dio por la grabación al ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, quien denunció un presunto esquema de coimas que involucra a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. "¿Vos entendés que la grabación es ilegal?", le dijo Brey a Fernández, en un intento por defender al Gobierno.

"¿En qué es ilegal? El fin de semana dijo que la inteligencia artificial y después dijo que era espionaje. ¿En qué quedamos? ¿Era verdad o no era verdad?", continuó Fernández, antes de que Brey asegurara: "Acá lo que importa es que la Justicia investigue. En eso estamos de acuerdo todos".

Luego, la ex candidata consideró que el Gobierno no actuó como si tuviera "el culo limpio" y cuestionó el pedido de Mariana Brey por la "presunción de inocencia" de Karina Milei. "Para mí los únicos inocentes a los que están choreando somos nosotros", sostuvo y agregó: "Obviamente que existe, pero vos sos inocente y vos tenés que demostrar tu inocencia también. Estás en un cargo público. Tenés que darnos explicaciones. Hasta que la Justicia se expida todos nosotros seguimos votando y nos siguen choreando".

"Para llegar al lugar que llegó castigó la mano en la lata. Entonces vos no lo estás haciendo con hechos", sumó, aunque Mariana Brey opinó que lo único que hay en la causa es "la palabra de Spagnuolo" y "es algo que se tiene que comprobar en la Justicia". "Si vos decís que yo choreo celulares, yo voy con mi abogado y digo 'investigame'. Yo te denuncio a vos por calumnias e injurias", acotó Fernández.

Mariana Brey quiso defender a Karina Milei por el escándalo de las coimas.

La insólita excusa de Mariana Brey

Mariana Brey aseguró que "el Gobierno quiso denunciar" a Diego Spagnuolo, pero "ya había denunciado" el abogado Gregorio Dalbón. Para Brey, Milei había tomado esa decisión "automáticamente", pero "ya estaba denunciado por Dalbón".