Rial se hartó en vivo de las defensas insólitas de Fantino a Milei.

En la última transmisión de Cónclave, por Carnaval Stream, el conductor Jorge Rial protagonizó un violento cruce con su colega Alejandro Fantino. Qué se dijeron los periodistas.

El escándalo estalló a partir de un sorpresivo planteo inicial de Viviana Canosa sobre el mandatario y el gobernador bonaerense. "Yo no soy kicillofista, pero: ¿Milei debiera pedirle disculpas por lo que dijo de Kicillof?", consultó.

Esa frase motivó la inmediata intervención de Fantino para defender la postura libertaria en el mundo. "Yo pensé que hoy arrancábamos el programa con ustedes tres pidiendo disculpas al aire. Porque yo estuve acá el lunes pasado y lo rompieron a Javier por su alineamiento y en la semana a ustedes los escuché criticando", expresó.

Rial se hartó en vivo de las defensas insólitas de Fantino a Milei.

Insultos sin filtro

Lejos de retroceder, la respuesta de Rial fue demoledora y ratificó su repudio total a los lazos exteriores del país. "Yo lo sigo rompiendo. Votamos a favor de la esclavitud, muchachos", exclamó. Inconforme con esa visión, Fantino volvió a la carga para excusar el accionar oficial. "¿Vos qué querías? ¿Que perdiéramos el juicio?", inquirió con firmeza. Sin paciencia para el debate, su oponente lanzó un fuerte agravio personal. "Fanta, seguíle chupando la pija a Trump", sentenció con extrema dureza.

Para intentar calmar las aguas, Canosa interrumpió la pelea con una duda sobre los tribunales extranjeros. "¿Pero la Justicia no es independiente en Estados Unidos?", preguntó. Sin embargo, su acotación apenas sirvió para encender aún más la furia del conductor, quien coronó la pelea con un discurso feroz. "Yo no quiero estar alineado ni con Estados Unidos ni con Israel. Son dos Estados que iniciaron una guerra solamente por guita, loco. Y sacá YPF, yo no tengo que pedirle disculpas a nadie porque ni privaticé ni estaticé. Lo hicieron porque le chuparon la pija a Trump, a eso va a todos los viajes.", concluyó.