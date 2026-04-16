Griselda Siciliani desmanteló hasta la última mentira de Milei: "Se piensa"

Griselda Siciliani desmanteló hasta la última mentira de Milei.

En su reciente paso por el canal de stream Gelatina, la actriz Griselda Siciliani fulminó las políticas de Javier Milei y expuso el brutal impacto del ajuste sobre la comunidad artística. Con suma preocupación, la artista denunció una campaña de desprestigio contra los trabajadores del espectáculo.

Durante la extensa entrevista, la artista volcó toda su angustia frente a las drásticas decisiones de la Casa Rosada. "Me preocupa casi todo de la situación actual con la cultura. Es a priori desesperanzador", arrancó con total sinceridad.

Para la estrella de la televisión y el teatro, el problema central excede el plano económico y abarca el constante discurso de las máximas autoridades nacionales. "Todas las medidas, las ideas, lo que se piensa acerca de la cultura. Cómo se piensa", lamentó con mucho dolor.

En ese mismo sentido, la actriz profundizó su análisis y apuntó de lleno contra la feroz estrategia comunicacional del gobierno libertario. Así, desenmascaró la mala intención detrás de las repetidas críticas presidenciales hacia el sector. "Las ideas erróneas que se transmiten mal a propósito para que las cuestiones de la cultura se entiendan mal", disparó

Griselda Siciliani desmanteló hasta la última mentira de Milei.

La esperanza de Griselda Siciliani

A pesar del oscuro y complejo panorama, la figura mediática intentó dejar un emotivo mensaje de fortaleza para todos sus colegas. Para dar por cerrado el tema, destacó el inmenso valor de la unión entre los distintos profesionales del arte. "En mi pequeño microclima de los actores, bailarines, me da esperanza que seguimos haciendo cosas, nos seguimos juntando, seguimos teniendo ilusión. Y haciendo lo que hacemos colectivamente me parece que eso no puede valer cero", remató.