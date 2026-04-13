Flavio Azzaro se la pudrió a Majul y reveló lo que todos pensaban.

El periodista Flavio Azzaro utilizó su cuenta personal para lanzar una letal crítica contra Luis Majul. El conflicto estalló luego de una llamativa rectificación por parte del comunicador oficialista sobre los recortes en la gestión de La Libertad Avanza. Lejos de creer en la inocencia de esta falla informativa, Azzaro fulminó a su colega y desnudó la constante protección mediática hacia la Casa Rosada.

Horas antes, el conductor televisivo publicó un insólito mensaje para desdecir sus propios datos sobre el Ministerio de Economía. "Buen día. Ayer dije que Luis Caputo había pedido un ajuste del 20 % a todos los ministerios. Me equivoqué. La información correcta es que Manuel Adorni pidió a los ministros un plan de ajuste del 2 % del gasto corriente y del 20 % del gasto de capital. Lo deberían tener listo para el 30 de abril", reconoció.

Para cerrar, ensayó una débil disculpa: "Los datos son los datos. Y los errores son los errores. Cuando se cometen, hay que corregirlos y pedir disculpas".

Flavio Azzaro se la pudrió a Majul y reveló lo que todos pensaban.

La reacción de Azzaro

Semejante papelón provocó la furia del director de AZZ. Sin filtros, destrozó la credibilidad de la señal de noticias. "Majul es un maestro. Un maestro del cinismo. Nadie puede creer que tenía mal la info de quién (supuestamente) ordenó el ajuste", exclamó en X. De inmediato, reveló las supuestas presiones del poder sobre el canal. "Majul fue apercibido por sus jefes (políticos y/o del canal) y tuvo que corregir. Errores las pelotas", sentenció.

Finalmente, cerró su intervención con una definición letal sobre el rol de la prensa en la actualidad: "Son viles operadores disfrazados de periodistas. Hoy operan para Milei, ayer para Macri y pasado para otro. OPERADORES".