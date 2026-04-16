Rolando Graña lanzó un batacazo político que preocupa a Caputo.

En el aire de Radio Splendid, el periodista Rolando Graña lanzó un letal análisis contra el ministro de Economía, Luis Caputo. Durante su programa, el conductor desarmó el relato de la gestión libertaria sobre el futuro del país.

El conflicto comenzó al repasar las últimas promesas del titular del Palacio de Hacienda. "Otro vendedor de humo es el ministro de Economía, Toto Caputo. 'Los próximos 18 meses van a ser los mejores que la Argentina haya visto en las últimas décadas'. ¿Cómo van a ser los mejores cuando hay una inflación de 3,4%?", cuestionó el conductor frente a los micrófonos.

Acto seguido, profundizó en la crisis comercial: "¿Cómo van a ser los mejores meses en los últimos años con la demanda caída? Si nadie tiene guita en el bolsillo", remarcó.

Los negocios de pocos

Luego, el comunicador detalló quiénes son los verdaderos ganadores del modelo actual. "¿Para quién van a ser los mejores? Para ellos van a ser los mejores, para sus amigos, para el 20% de la población que todavía sobrevive, para el 3% de la población que está haciendo inmensos negocios y ganando fortunas y puede comprar autos importados", citó. Para el analista, esta situación excluye al resto de los ciudadanos: "Para ellos van a ser los mejores meses de la historia de la Argentina, porque para el resto de la población, no".

Rolando Graña lanzó un batacazo político que preocupa a Caputo.

Como cierre, Graña lanzó un diagnóstico lapidario sobre las mentiras del Gobierno. "Una de dos. O son unos chantas que nos están vendiendo humo o son unos locos que no ven la realidad. Este es el verdadero problema hoy por hoy: hablan de un país que no existe", sentenció de manera tajante para evidenciar el fracaso del Gobierno.