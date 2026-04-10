Máxima alerta en el Gobierno por lo que contó Ignacio Ortelli: "El final"

Máxima alerta en el Gobierno por lo que contó Ignacio Ortelli.

En Radio Rivadavia, el periodista Ignacio Ortelli reveló el caos absoluto en la cúpula del oficialismo. Con un análisis sin filtros, el conductor detalló el acelerado declive de la imagen presidencial y describió la voracidad política de Karina Milei y su hermano, el presidente Javier Milei.

El profundo debate desnudó la fragilidad del relato libertario frente a los recientes escándalos públicos. "Porque acá no es solamente el tema Adorni. Es la mística del Gobierno que está... La mística en las redes se está notando", arrancó.

Acto seguido, expuso el pesimismo extremo del grupo liderado por el principal asesor presidencial: "La gente que acercó Santiago Caputo está de capa caída, viendo el final muy cerca".

Máxima alerta en el Gobierno por lo que contó Ignacio Ortelli.

Lejos de frenar su crítica, Ortelli profundizó sobre las maniobras destructivas de la secretaria general de la Presidencia. "Karina Milei gobernando como una déspota contra Macri, contra Bulrich, contra todos", relató. Para graficar esto, recordó el maltrato hacia los referentes aliados. "Contra el PRO. El daño que le hicieron a Guillermo Montenegro, por ejemplo. Le dijeron 'vas a ser el ministro de Justicia' y de repente voló y quedó de diputado provincial. Karina, con una voracidad de poder", remarcó.

Qué dijo Nelson Castro

Frente a semejante panorama de descontrol institucional, Nelson Castro tomó la palabra para dar un cierre al segmento. Con muchísima preocupación por el rumbo del país, el médico y periodista lanzó una frase letal sobre el Presidente y Karina Milei. "Te digo, gente enferma, tomando al Presidente y a su hermana. Es patológico", sentenció.