Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale el sábado 6 y domingo 7 de junio 2026

Periodismo y debate caliente en la noche de "La Chiqui"

Las mesas de Mirtha Legrand y Juana Viale volverán a ocupar un lugar destacado en la programación del fin de semana de eltrece. Con figuras reconocidas del periodismo, el espectáculo y el teatro, ambos ciclos preparan nuevas emisiones que prometen análisis de actualidad, entrevistas y momentos de entretenimiento para la audiencia.

Los programas de Mirtha Legrand y Juana Viale renuevan sus mesas

Cada fin de semana, las propuestas encabezadas por Mirtha Legrand y Juana Viale reúnen a personalidades de distintos ámbitos para debatir temas de actualidad y compartir experiencias personales y profesionales.

En esta oportunidad, las producciones de ambos programas confirmaron una selección de invitados que combina periodistas, actores, modelos y figuras vinculadas al mundo del espectáculo. Las emisiones se verán el sábado 6 y el domingo 7 de junio por la pantalla de eltrece.

Quiénes son los invitados de La Noche de Mirtha este sábado 6 de junio

La primera cita del fin de semana será el sábado a las 21:30 con una nueva edición de La Noche de Mirtha. Como es habitual, Mirtha Legrand encabezará una mesa enfocada en la actualidad y el análisis de los temas más relevantes del momento.

Los invitados confirmados son:

Luis Novaresio

Mercedes Ninci

Mauro Szeta

Facundo Macarrón

La presencia de reconocidos periodistas y especialistas permitirá abordar diferentes perspectivas sobre la agenda informativa nacional, uno de los sellos característicos del programa conducido por La Chiqui.

Los invitados de Juana Viale para Almorzando con Juana

El domingo 7 de junio, desde las 13:45, llegará el turno de Almorzando con Juana, ciclo que conduce Juana Viale y que suele combinar entrevistas, actualidad y conversaciones distendidas con figuras del mundo artístico. Para esta emisión fueron convocados invitados vinculados principalmente al teatro, los musicales y la televisión.

La mesa estará integrada por:

Patricia Palmer, protagonista junto a Mario Pasik de la obra Adán y Eva, un amor de aquellos!

Minerva Casero, una de las figuras destacadas del musical Anastasia

Dan Breitman, integrante del elenco de la comedia La Función que sale Mal

Mery del Cerro

Rocío Robles, modelo y actriz que actualmente mantiene una relación con Adrián Suar

La diversidad de perfiles permitirá recorrer distintos temas relacionados con la actualidad artística, los proyectos teatrales en cartel y las novedades del espectáculo.

Un clásico de los fines de semana en la televisión argentina

Una fórmula vigente que sigue marcando la agenda televisiva

Tanto Mirtha Legrand como Juana Viale mantienen una presencia consolidada en la televisión abierta argentina. Sus programas continúan siendo una referencia para el público que busca entrevistas, análisis de coyuntura y encuentros con figuras reconocidas de distintos ámbitos.

Con una combinación de actualidad, entretenimiento y personajes destacados, las emisiones del sábado 6 y domingo 7 de junio volverán a captar la atención de los televidentes. La propuesta incluirá voces del periodismo, el teatro y la televisión, reafirmando una fórmula que sigue vigente en la pantalla de El Trece y que cada semana genera expectativa entre los seguidores de ambos ciclos.