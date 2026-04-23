Quién es el novio de Julieta Poggio: así es Fabrizio Maida y cómo es su relación abierta

Quién es Fabrizio Maida, el novio de Julieta Poggio

El presente de Julieta Poggio combina crecimiento profesional y estabilidad emocional. Tras su paso por Gran Hermano, la actriz y bailarina consolidó su carrera y también su vida personal. En ese camino, su vínculo amoroso despertó interés por la forma poco convencional en la que decidió construir pareja.

Quién es Fabrizio Maida, el novio de Julieta Poggio

El nombre que acompaña actualmente a Julieta Poggio es el de Fabrizio Maida. Se trata de un modelo y creador de contenido que desarrolla su actividad principalmente en redes sociales, donde realiza campañas para marcas de indumentaria y trabaja en la construcción de su imagen digital.

Su perfil se alinea con el universo de la influencer: producciones fotográficas, colaboraciones con firmas de moda y una fuerte presencia online. Este punto en común permitió que la pareja conectara también desde lo profesional, compartiendo códigos del mismo ambiente.

Además, en redes sociales circularon versiones que lo vinculan como ex amigo de Lucca Bardelli, quien fue pareja de Poggio tras su salida del reality. Aunque este dato generó debate entre seguidores, no fue un aspecto central en la historia actual.

Cómo es la relación abierta de Julieta Poggio

Uno de los aspectos que más atención generó es la dinámica de pareja que eligieron. Julieta Poggio definió su vínculo como una relación abierta, pero con reglas claras y acuerdos firmes.

En una entrevista con Revista Caras, la actriz explicó que la base de la relación es la honestidad absoluta. “Para nosotros la clave es la sinceridad total. Evitamos las mentiras o los engaños que se ven en tantas relaciones”, expresó.

Lejos de los modelos tradicionales, la pareja prioriza la transparencia y el diálogo como pilares fundamentales. Esta elección busca evitar conflictos comunes y fortalecer el vínculo desde la confianza mutua.

Las reglas clave del vínculo entre Julieta Poggio y Fabrizio Maida

Aunque se trate de una relación abierta, existen límites bien definidos. Según detalló Julieta Poggio, la condición principal es que ambos se mantengan como la prioridad en la vida del otro.

“La primera regla, la principal, es siempre ser la primera persona para el otro. La primera con la que querés estar, la primera con la que querés tener una cita. El día que se pierda eso, es igual que un engaño”, afirmó.

Cómo es la relación abierta de Julieta Poggio y qué significa este tipo de vínculo

Este acuerdo establece una diferencia clara entre apertura y desinterés emocional. La elección diaria y el compromiso afectivo son considerados indispensables para sostener el vínculo.

Otro punto destacado es la ausencia de celos. Poggio fue categórica al respecto: “Lo llevo muy bien, no hay celos. También hay que ser muy seguro. Yo soy muy segura y él también”. La seguridad personal aparece como un elemento central para que este tipo de relación funcione.

Cómo sostienen la relación a distancia

La dinámica laboral de ambos implica momentos de distancia física. Sin embargo, la pareja logró mantener la conexión a través de la comunicación constante.

“Somos una pareja muy conectada, podemos estar en una videollamada de 40 minutos hablando de todo”, reveló Poggio. Este hábito refuerza el vínculo y demuestra que, más allá del formato elegido, el compromiso emocional sigue siendo un eje central.

Además, la actriz destacó el impacto positivo que tuvo Maida en su forma de vincularse. “Con Fabri tengo una relación hermosa. Nunca amé a alguien así, siento que él me enseñó una nueva forma de amar que nunca había experimentado con nadie más”, confesó.

En este contexto, la historia entre ambos se posiciona como un ejemplo de nuevas formas de relación, donde los acuerdos, la comunicación y la seguridad personal reemplazan a los esquemas tradicionales sin perder profundidad emocional.