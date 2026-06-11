Mario Massaccesi y Adrián Ventura protagonizaron un momento incómodo al aire tras hablar sobre las declaraciones de Adorni.

Este miércoles 10 de junio, durante una entrevista televisiva en vivo de La Nación+, el jefe de Gabinete de La Libertad Avanza, Manuel Adorni, reconoció haber mantenido durante años ahorros no declarados y aseguró que gran parte de su patrimonio proviene de operaciones con Bitcoin. En ese sentido, el periodista Mario Massaccesi expuso su opinión contra el funcionario oficialista y el periodista Adrián Ventura lo interrumpió abruptamente.

Durante una transmisión de Todo Noticias, Mario Massaccesi expresó: “Viene imaginando escenarios desde el 3 de marzo y todos los escenarios se le van corriendo porque no puede sostener una verdad hasta ahora”. Rápidamente Adrián Ventura interrumpió y aseguró: “Momento, es lo que acá trabajaron contadores y abogados”.

Asimismo continuó: “Yo te diría que lo que él está presentando con contadores y abogados en la Justicia, el fiscal se lo va a pedir a la AFIP, él se lo va a presentar a la AFIP, el fiscal lo va a tener que enviar a los contadores judiciales y sí los contadores del poder judicial dicen ‘esto cierra’, se acabó, Adorni no esta en enriquecimiento ilícito”.

Manuel Adorni nuevamente involucrado en otro escándalo

Durante una entrevista en La Nación+, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó haber tenido ahorros sin declarar durante varios años y sostuvo que una gran parte de su patrimonio proviene de inversiones en Bitcoin. Según explicó, reunió cerca de USD 200.000 a este tipo de operaciones y logró ganancias aproximadas por USD 300.000, superando así el medio millón de dólares.

En paralelo, el funcionario de gobierno actualizó la documentación presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), incorporando bienes que no figuraban en las declaraciones previas. En ese contexto, una de sus frases generó repercusión al afirmar que había ahorrado “en negro, como muchos argentinos.

