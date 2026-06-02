Nati Jota destrozó a Luis Majul por lo que dijo de Agostina Vega: "Son parte”

Nati Jota apuntó contra los dichos repudiables de Luis Majul tras el terrible caso de Agostina Vega al aire en Olga.

Tras la estremecedora noticia del femicidio de Agostina Vega, cuyo cuerpo fue hallado descuartizado en un descampado cercano al barrio Ampliación Ferreyra, el periodista Luis Majul realizó algunas declaraciones repudiables sobre el hecho que no tardaron en viralizarse.

En este contexto, durante una transmisión de Olga, la periodista y presentadora Natalia Jota apuntó duramente contra los dichos del periodista y aseguró: "Todas las personas que relativizan un poco y ponen foco en la víctima y en sus cuentas de tiktok y en el ‘¿Qué hacía?’ o el ‘¿Por qué salía sola? Todos esos comentarios son parte de la estructura que está debajo del próximo femicidio”.

Además agregó: “El femicida que lo hace un poco se avala con esas cosas pero un poco se envalentona con esas estructuras en donde se dice ‘bueno, la pendeja es así’. Cuando hablamos de los micromachismos y en qué cosas podemos participar para que esto deje de pasar es dejar de pensar de esa forma”.

Los dichos repudiables de Luis Majul sobre el femicidio de Agostina Vega

Luego de conocerse la terrible noticia de Agostina, en las plataformas digitales comenzaron a difundirse capturas de pantalla relacionadas a cuentas viejas de Agostina, lo que abrió un debate innecesario en las redes sociales sobre el entorno familiar y posibles responsabilidades en el acompañamiento de la menor.

En este marco, Luis Majul declaró en una transmisión de El Observador: “Yo prefiero que me puteen por los límites que puse que enfrentar situaciones como las que tienen que enfrentar los padres de Agostina”. Además agregó: “Yo sé que las redes sociales alimentan, una chiquita de 13, 14 años, tenía 7 perfiles. Hay que estar muy atento a eso”.

En paralelo a esto, durante el fin de semana se registraron protestas en distintas localidades para exigir justicia por su muerte, mientras se convocan nuevas manifestaciones organizadas por distintas entidades.