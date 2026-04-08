Conmoción en la música argentina: un integrante de una de las bandas más famosas lucha por su vida tras brutal accidente

Conmoción en la música tropical.

La música tropical quedó en shock en cuestión de minutos. Lo que empezó como un rumor en redes terminó confirmándose con el correr de las horas, el integrante de una banda muy conocida sufrió un brutal accidente y su estado de salud es crítico. El impacto fue inmediato, sobre todo entre los fanáticos de la banda, que no tardaron en inundar las redes con mensajes de apoyo.

¿Quién fue el músico que se accidentó?

Todo ocurrió en el kilómetro 40 de la Ruta 36, en la zona de Berazategui. Según la información que trascendió, Emiliano Galeano, guitarrista de la banda Los del Fuego, circulaba en moto cuando, por motivos que aún se intentan esclarecer, terminó chocando contra la parte trasera de un auto. La escena fue tan violenta que obligó a una rápida intervención de los servicios de emergencia.

El guitarrista de Los del Fuego se accidentó con la moto.

El músico fue trasladado de urgencia, bajo código rojo, al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. Allí permanece internado con pronóstico reservado, en un cuadro que mantiene en vilo tanto a su entorno como al mundo de la música. Cada hora cuenta, y el hermetismo alrededor de su evolución solo aumenta la incertidumbre.

Pero no estaba solo. En la moto viajaba también una mujer, identificada como Jimena Corona, quien igualmente debió ser hospitalizada tras el impacto. Ambos fueron asistidos en el lugar y derivados de inmediato, en medio de un operativo que generó preocupación entre quienes presenciaron el hecho.

¿Cómo fue el accidente que sufrió el guitarrista?

Los detalles técnicos del accidente también empiezan a tomar forma. Galeano se trasladaba en una Honda GLH y habría impactado contra un Nissan Kicks. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de Berazategui, que ya ordenó pericias bajo la carátula de “lesiones culposas”.

Así fue el accidente que protagonizó el músico.

Mientras tanto, el silencio de la banda no pasó desapercibido. Desde las cuentas oficiales de Los del Fuego no hubo comunicados ni actualizaciones, algo que en lugar de calmar, profundizó la angustia de los seguidores. En paralelo, los mensajes de aliento se multiplican, con una misma esperanza: que el músico logre salir adelante.

El episodio golpea de lleno a la escena tropical, donde Galeano es una pieza clave dentro de una de las bandas más populares del país. Y deja una sensación difícil de explicar: en cuestión de segundos, todo puede cambiar.