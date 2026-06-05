Andy Kusnetzoff y el equipo de Perros de la Calle quedaron en shock tras enterarse de la muerte del Indio Solari.

Este viernes 5 de junio, el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Carlos Alberto "Indio" Solari, falleció en su domicilio de Parque Leloir, en la localidad bonaerense de Ituzaingó. La noticia impactó a la escena argentina y varios medios cubrieron la jornada con un emotivo homenaje al histórico músico. Sin embargo, algunos medios recibieron la noticia al aire y no lo podían creer. En este caso, Andy Kusnetzoff quedó en shock al enterarse del fallecimiento del artista.

En este contexto, durante una transmisión de Urbana Play, las figuras del programa Perros de la Calle quedaron asombradas por la noticia y dudaban de su veracidad. El conductor principal, Andy Kusnetzoff, fue quien se mostró más impactado. Tras recibir una placa de C5N, esperaron un comunicado oficial. Sin embargo, rápidamente notaron que otros medios también habían incorporado la trágica noticia a su agenda.

El conductor expresó con asombro: “¡No! ¿Qué? Es demasiado. Es difícil seguir, no hay forma de confirmarlo igual. Es tan impactante. Te voy a decir algo, para acomodarnos, como comunicadores me parece que está bueno compartir lo que nos pasa, no tratar de tapar ni nada. Lo primero que disparó en mi cerebro fue que vi muchos informes de cuando le contaron a Paul Mccartney de que habían matado a Lennon, entonces Paul dijo ‘si, tremendo’, y lo acusaron muchos años de frío pero el dijo que estaba muy impactado, estaba en shock”.

La trágica muerte del Indio Solari impacta a la escena argentina

El músico Carlos Alberto “Indio” Solari falleció este viernes a los 77 años. La muerte ocurrió en su vivienda de Parque Leloir, partido de Ituzaingó. Ahora, la Justicia comenzó una investigación de protocolo habitual en estas ocasiones. Sí bien no se confirmó la causa de la muerte, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota batallaba desde hacía años contra la enfermedad de Parkinson, afección que finalmente limitó severamente su estado de salud.