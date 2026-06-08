Majul tiró otro desubicado comentario al aire en medio del velorio del Indio Solari: "Vayan a..."

Otro comentario desubicado de Majul en medio del velorio del Indio Solari.

La multitudinaria despedida de Carlos Alberto "Indio" Solari en Avellaneda sigue generando repercusiones mediáticas. Esta vez fue Luis Majul quien quedó en el centro de la polémica luego de realizar una serie de desubicados comentarios sobre los miles de seguidores que se acercaron a darle el último adiós al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Mientras analizaba las imágenes de la despedida, Majul deslizó una observación sobre las personas que participaron de la jornada. "Una breve mención, que yo sé que es políticamente incorrecta: che, vayan a laburar mañana, muchachos", expresó en La Nación Más.

Luego continuó con una serie de frases en la misma línea. "Para salir de la malaria hay que ir a laburar mañana. ¿Te tomás el día? Qué suerte tenés. La pucha, yo me equivoqué de laburo", sostuvo. Incluso involucró a sus compañeros de programa al remarcar: "Nos equivocamos de laburo nosotros, ¿no?".

Otro comentario desubicado de Majul en medio del velorio del Indio Solari.

La crítica a los seguidores del Indio Solari

Las declaraciones de Majul se sumaron a los distintos cruces y debates que surgieron alrededor de la cobertura del velorio. Durante toda la jornada, canales de televisión, periodistas y fanáticos protagonizaron momentos de tensión que rápidamente se viralizaron en redes sociales. Entre las frases más comentadas del conductor estuvo aquella en la que acusó a parte de los seguidores del artista de realizar una "apropiación indebida de los mitos y las causas nobles".