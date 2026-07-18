Mundial 2026: maquillaje simple y fácil para apoyar a la Selección Argentina este domingo.

Hay un maquillaje muy simple que te podés hacer este domingo 19 de julio para alentar a la Selección Argentina en la final del Mundial 2026. Si sos de las que aman maquillarse en días especiales como este, hay muchos tutoriales en las redes sociales que te pueden inspirar.

Algunos maquillajes son más complejos que otros, pero este es bastante simple y no necesitás tener conocimientos en maquillaje para recrearlo en casa. Este tutorial fue compartido por Lotty Skin, cosmetóloga y creadora de contenido de maquillaje y belleza en redes sociales. Si no tenés alguno de estos elementos, podés resolver con lo que tengas en casa.

Tutorial de maquillaje mundialista para este Mundial 2026

Paso 1: los ojos

Tomá una sombra de color blanco y/o plateado y ponela sobre todo el párpado móvil. En la esquina del ojo, poné un poquito de sombra celeste y difuminá con el dedo. La idea es que te quede de blanco y celeste, bien difuminado e integrado.

Delineá con pintura azul y un pincel muy finito el ojo con la famosa "cola de gato", desde la mitad del ojo hasta donde termina, y extendelo bien para alargar la mirada. También poné un poquito en el párpado inferior. Ponete un poquito de blanco/plateado en la zona del lagrimal.

Paso 2: los brillitos en la nariz

Colocate algunos strass de color dorado en la nariz. Se consiguen en bazares chinos a muy buen precio. Si no tenés eso, también podés usar glitter dorado o lo que tengas que se asemeje. Esto va a simbolizar el sol de la bandera argentina.

Paso 3: los labios

Por último, pintate los labios de algún color que te guste, como fucsia, rosa o nude. Podés finalizar con un brillito labial. Si querés hacerlo más profesional, también podés delinearte los labios con un delineador, ideal si también querés darles más volumen.

Opcional: la piel

Si querés hacer un maquillaje más completo, ahora que terminaste colocate un poco de base para unificar el tono de la piel y asegurarte de que la sombra de ojos no te haya dejado manchas. También podés aplicar bronzer y/o rubor. ¡Listo!