Maquillaje mundialista: cómo hacerse un make-up de Argentina fácil para este Mundial 2026.

Hay un maquillaje de Argentina muy fácil que te podés hacer para este Mundial 2026. Si te divierte pensar looks y ouftits divertidos para apoyar a la Selección en estos días tan especiales, este maquillaje te puede inspirar. Lo mejor es que es sencillo y no necesitás ser una experta.

El tutorial de maquillaje fue compartido por la creadora de contenido Delfi Morosoly, creadora de contenido de moda, beauty y lifestyle. Vas a necesitar tres delineadores (celeste, blanco y dorado), dos sombras (amarilla y plateada/blanca), máscara de pestañas y labial dorado. No te preocupes si no tenés alguno de estos materiales, podés reemplazarlo por algunos parecidos que tengas en casa.

Tutorial de make-up para este Mundial 2026

Lo que vas a necesitar

Delineador celeste

Delineador blanco

Sombra amarilla

Delineador dorado

Máscara de pestañas

Labial dorado (también podés usar sombra)

Sombra plateada o blanca

El paso a paso

Con un delineador celeste, pintate toda la línea de agua (párpado inferior). Poné un poquito de blanco en el lagrimal. Pintá con sombra amarilla la mitad de la cuenca del ojo. Tomá un delineador dorado y hacé los rayos del sol, desde el lagrimal y que atraviese la ceja. Completá el delineado haciendo una colita con celeste y blanco. Finalizá con máscara de pestañas y labial dorado. Agregá un poquito de sombra plateada o blanca en el centro del párpado si querés más iluminación. ¡Listo!

En qué está inspirado este make-up

Este maquillaje está inspirado en los colores de la bandera argentina y en el Sol de Mayo, uno de los símbolos más representativos del país. Gracias a la combinación de celeste, blanco, dorado y amarillo, el resultado es llamativo pero fácil de recrear incluso si no tenés mucha experiencia maquillándote.

Además, es una propuesta que podés adaptar a tu gusto. Si preferís algo más discreto, podés usar solamente el delineado celeste y el detalle dorado en el lagrimal. En cambio, si te gusta arriesgarte con looks más creativos, podés sumar glitter, piedras adhesivas o más detalles inspirados en la bandera para acompañar los partidos y vivir el Mundial con todo el espíritu argentino.