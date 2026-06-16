Hay un maquillaje de Argentina muy fácil que te podés hacer para este Mundial 2026. Si te divierte pensar looks y ouftits divertidos para apoyar a la Selección en estos días tan especiales, este maquillaje te puede inspirar. Lo mejor es que es sencillo y no necesitás ser una experta.
El tutorial de maquillaje fue compartido por la creadora de contenido Delfi Morosoly, creadora de contenido de moda, beauty y lifestyle. Vas a necesitar tres delineadores (celeste, blanco y dorado), dos sombras (amarilla y plateada/blanca), máscara de pestañas y labial dorado. No te preocupes si no tenés alguno de estos materiales, podés reemplazarlo por algunos parecidos que tengas en casa.
Tutorial de make-up para este Mundial 2026
Lo que vas a necesitar
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Delineador celeste
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Delineador blanco
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Sombra amarilla
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Delineador dorado
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Máscara de pestañas
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Labial dorado (también podés usar sombra)
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Sombra plateada o blanca
El paso a paso
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Con un delineador celeste, pintate toda la línea de agua (párpado inferior).
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Poné un poquito de blanco en el lagrimal.
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Pintá con sombra amarilla la mitad de la cuenca del ojo.
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Tomá un delineador dorado y hacé los rayos del sol, desde el lagrimal y que atraviese la ceja.
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Completá el delineado haciendo una colita con celeste y blanco.
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Finalizá con máscara de pestañas y labial dorado.
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Agregá un poquito de sombra plateada o blanca en el centro del párpado si querés más iluminación.
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¡Listo!
En qué está inspirado este make-up
Este maquillaje está inspirado en los colores de la bandera argentina y en el Sol de Mayo, uno de los símbolos más representativos del país. Gracias a la combinación de celeste, blanco, dorado y amarillo, el resultado es llamativo pero fácil de recrear incluso si no tenés mucha experiencia maquillándote.
Además, es una propuesta que podés adaptar a tu gusto. Si preferís algo más discreto, podés usar solamente el delineado celeste y el detalle dorado en el lagrimal. En cambio, si te gusta arriesgarte con looks más creativos, podés sumar glitter, piedras adhesivas o más detalles inspirados en la bandera para acompañar los partidos y vivir el Mundial con todo el espíritu argentino.