A Majul lo apuraron en el velorio del Indio Solari e hizo un papelón en vivo: "Te voy a..."

A Majul lo apuraron en el velorio del Indio Solari e hizo un papelón en vivo.

La cobertura del multitudinario velorio de Carlos Alberto "Indio" Solari en Avellaneda dejó varios momentos de tensión para los medios presentes. Uno de los más comentados tuvo como protagonista a Luis Majul, quien reaccionó al aire luego de que seguidores del Indio lo insultaran durante las transmisiones en vivo realizadas desde las inmediaciones de la despedida.

El conductor de La Nación Más tomó la palabra en su programa y respondió a quienes lo cuestionaron mientras los móviles mostraban la masiva convocatoria de seguidores del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Visiblemente afectado por lo ocurrido, Majul apuntó contra las personas que lo agredieron verbalmente durante la cobertura. "A todos estos compadritos, acá está el 'forro' de Majul", lanzó al comienzo de su respuesta. Luego redobló la apuesta e invitó a quienes lo insultaron a confrontarlo cara a cara. "Llamame y yo te voy a atender como corresponde", expresó.

A Majul lo apuraron en el velorio del Indio Solari e hizo un papelón en vivo.

La crítica a quienes participaron de la despedida

El periodista cuestionó además la actitud de quienes aprovecharon la multitud para lanzar agravios contra figuras mediáticas. "En el medio de toda esa muchedumbre es fácil decirle forro a cualquier persona. Fuera de lugar", sostuvo.

"¿Vos creés que porque fuiste a celebrar al Indio sos más popular que cualquier otro? ¿Quién te dijo? ¿Qué te comiste, maestro?", agregó.