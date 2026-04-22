Qué es de la vida de Marta Bianchi, ex pareja de Luis Brandoni y madre de sus dos hijas

Con una formación sólida y una vocación temprana, Marta Bianchi construyó una carrera versátil que abarcó todos los formatos

Marta Bianchi es una figura clave del teatro, el cine y la televisión argentina, además de haber sido durante décadas la compañera de vida de Luis Brandoni, histórico actor que murió el lunes 20 de abril de 2026. Su trayectoria artística y su compromiso social marcaron una carrera que continúa generando interés más allá de su historia personal.

La historia de amor entre Marta Bianchi y Luis Brandoni

La relación entre Marta Bianchi y Luis Brandoni fue una de las más sólidas y reconocidas del ambiente artístico. Compartieron 30 años de matrimonio y formaron una familia junto a sus hijas, Florencia y Micaela. Su vínculo estuvo atravesado tanto por el amor como por intereses en común, como la actuación y la participación política.

Durante la última dictadura militar en Argentina, ambos vivieron uno de los episodios más difíciles de sus vidas: en 1976 fueron secuestrados y trasladados al centro clandestino Automotores Orletti. Esa experiencia marcó un antes y un después en sus historias personales. Tiempo después, durante el exilio, compartieron una nochebuena en Nueva York junto al actor Robert De Niro, en un contexto atravesado por la incertidumbre.

Marta Bianchi: una carrera destacada en teatro, cine y televisión

Desde muy joven, Marta Bianchi tuvo claro su camino profesional. Tras finalizar la secundaria, ingresó a la Escuela Nacional de Arte Dramático, donde se formó como actriz. Su debut en televisión llegó en 1963 con “El sátiro”, mientras que ese mismo año dio sus primeros pasos en el cine con “Racconto”.

A lo largo de su carrera, participó en reconocidas producciones como “Mi cuñado”, “Como pan caliente” y “Campeones de la vida”. Sin embargo, fue en el teatro donde consolidó gran parte de su prestigio, con más de 50 obras en su haber. Entre ellas, “Made in Lanús” se convirtió en un hito que la posicionó como una de las grandes referentes de la escena nacional.

Su versatilidad y permanencia en distintos formatos reflejan una carrera sostenida en el tiempo, caracterizada por la elección de proyectos diversos y de fuerte impronta cultural.

El presente de Marta Bianchi: activismo y vida personal

Lejos de los grandes focos mediáticos, Marta Bianchi orientó su vida hacia el activismo, especialmente en la lucha por la igualdad de género

Tras su separación de Luis Brandoni, Marta Bianchi eligió una vida más tranquila en el barrio porteño de Palermo, donde reside sola. Lejos de retirarse completamente de la vida pública, orientó gran parte de su energía hacia el activismo feminista.

Hace más de tres décadas fundó la Asociación La Mujer y el Cine, una organización que busca promover la participación femenina dentro de la industria audiovisual. A través de esta iniciativa, impulsó espacios de visibilización y oportunidades para mujeres en el cine.

Además, participa activamente en manifestaciones contra la violencia de género y en actividades de concientización vinculadas al movimiento feminista. Este compromiso social se convirtió en una nueva etapa dentro de su recorrido, manteniendo su presencia en la agenda cultural desde otro lugar.

La vida de Luis Brandoni tras la separación

Luego de su relación con Marta Bianchi, Luis Brandoni continuó su vida personal con distintos vínculos. En 2007 contrajo matrimonio con Mónica López, relación que finalizó en 2010. Posteriormente tuvo un breve noviazgo con una psicóloga y, desde 2013, mantiene una relación con la productora y guionista Saula Benavente.

Aunque sus caminos se separaron, la historia compartida entre ambos sigue siendo parte importante de la memoria del espectáculo argentino, tanto por su impacto artístico como por las experiencias vividas en contextos históricos complejos.

La vida de Marta Bianchi hoy combina el legado de una extensa carrera con un fuerte compromiso social, consolidando una figura que trasciende su pasado mediático y se mantiene vigente desde múltiples dimensiones.