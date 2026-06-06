Cómo se hacen las verdaderas empanadas tucumanas, según Gladys "La Bomba Tucumana"

Técnicas tradicionales para el armado y sellado

La gastronomía regional argentina tiene tesoros culinarios que trascienden fronteras, y entre ellos destaca la receta de empanadas tucumanas. Este plato emblemático representa la identidad de una provincia que defiende con fervor sus tradiciones, donde cada ingrediente y técnica de preparación tiene un propósito específico para lograr ese sabor único, jugoso y equilibrado que las caracteriza mundialmente.

El secreto del relleno y la elección de la carne a cuchillo

Para lograr la excelencia en las empanadas tucumanas, la elección de la materia prima es el primer paso fundamental. Gladys "La Bomba Tucumana", quien lidera un emprendimiento familiar junto a su pareja y su hijo Tyago Griffo, sostiene que la clave reside en utilizar carne picada a cuchillo en lugar de la procesada por máquina. Según la artista, el corte ideal para esta preparación es el matambre, superando al tradicional roast beef.

“Depende del bolsillo, pero el matambre es lo mejor”, explicó la cantante. Para trabajar correctamente esta pieza, Gladys recomienda “hervirla mucho, deshidratarla y cortarla a cuchillo”. Este proceso asegura que la textura final sea tierna y se integre perfectamente con el resto de los componentes del relleno, manteniendo la consistencia necesaria durante la cocción.

Ingredientes esenciales y el reposo de la pasta

La base de la mezcla no se limita a un solo tipo de verduras. La verdadera receta incorpora tanto cebolla blanca como cebolla de verdeo, logrando un equilibrio entre dulzor y frescura. Sin embargo, el carácter distintivo proviene de los condimentos y agregados finales. La mezcla debe incluir huevo duro picado y, fundamentalmente, comino, especia que Gladys prefiere traer directamente de los Valles Calchaquíes tucumanos para garantizar la autenticidad del aroma.

Un aspecto técnico crucial que suele pasarse por alto es el tiempo de espera. La empresaria gastronómica afirma que la preparación del relleno requiere de “un reposo importante” para lograr una contracción adecuada de los jugos y sabores. Este descanso permite que la grasa y el caldo se amalgamen, facilitando luego el armado y asegurando que, al morder la empanada, el comensal experimente la explosión de sabor característica del Norte Argentino.

El arte del armado y los trece nudos del repulgue

Condimentos clave y la importancia del reposo

El proceso final de ensamblado exige precisión para evitar que el contenido se escape durante la cocción. De acuerdo con la técnica compartida por la cantante, se debe colocar exactamente “una cucharada y media” de relleno en cada disco de masa. Es fundamental apretar con fuerza los bordes antes de iniciar el cierre para sellar herméticamente la pieza.

El cierre, conocido popularmente como repulgue, no es una elección estética azarosa en Tucumán. La tradición dicta que el borde debe contar con trece nudos exactos. Esta técnica manual no solo garantiza la seguridad del cierre, sino que también funciona como una marca de calidad artesanal. Al seguir estos pasos con rigurosidad, se obtiene un producto que respeta fielmente la herencia cultural de una de las provincias con mayor tradición culinaria del país.