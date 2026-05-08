Georgina Barbarossa estalló de la furia y dijo qué debería hacer Manuel Adorni: "Ya"

Georgina Barbarossa estalló de la furia y dijo qué debería hacer Manuel Adorni.

El escándalo por presunto enriquecimiento ilícito suma un nuevo e intenso debate en la televisión nacional. En la pantalla de Telefe, la conductora Georgina Barbarossa lanzó una dura crítica contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por su llamativo silencio ante la prensa.

En A la Barbarossa, la conductora no ocultó su indignación por la falta de respuestas claras desde la Casa Rosada. "Con la ansiedad que tengo, yo ya mostraría todos los papeles", arrancó. Acto seguido, profundizó en la necesidad urgente de limpiar la imagen personal: "Si te denuncian de ladrón, tenés que salir".

La opinión de la mesa de A la Barbarossa

Luego, la panelista Analía Franchín redobló la apuesta y destrozó la continuidad del jefe de Gabinete. "Para mí, se tiene que quedar en la casa y no dar notas, porque va y no dice nada. Me recuerda a Scioli. La verdad es inentendible que el Gobierno lo sostenga. Para mí, es el ancla del Gobierno hoy", disparó sin filtros y cuestionó: "¿Tanto tiempo para preparar una declaración jurada? O tiene el peor contador del mundo".

Georgina Barbarossa estalló de la furia y dijo qué debería hacer Manuel Adorni.

Para sumar otra mirada al conflicto, el periodista de policiales Paulo Kablan explicó desde la perspectiva judicial el silencio del ministro. "Lo que hace está bien desde el lado de la defensa", analizó y aclaró que no brindar explicaciones a la sociedad es "una estrategia legal, nada más".

Sin embargo, Georgina Barbarossa desestimó ese argumento técnico y cerró la discusión con una conclusión letal: "Pero si a mí me decís algo, yo salgo en todos los medios a decir que soy inocente".