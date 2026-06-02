Una figura de Telefe reveló que se encuentra en un proceso de transformación física tras bajar 18 kilos.

El icónico líder de la banda de rock Massacre, Guillermo Cidade (más conocido como Walas), reveló en una entrevista con Marcela Tauro en Infama (América TV) que logró bajar 18 kilos en apenas tres meses, gracias a la supervisión de Adrián Cormillot y su equipo: “Le quiero agradecer a los Cormillot. Gracias a Adrián Cormillot he bajado 18 kilos. Mirá cómo estoy ya. Tardé alrededor de dos o tres meses en bajar 18 kilos en dos o tres meses”.

Por otro lado, detalló que el cambió sucedió gracias a que Adrián Cormillot se le acercó al músico luego de un show de la banda y le propuso ser su asesor físico: “Se me acercó y me dijo ‘Quiero tomar tu caso’. Como si fuera un abogado. Me dijo que estaba muy gordo. Entonces le contesté ‘Me pongo en tus manos’”.

Walas aseguró que se internó al inicio del tratamiento para comenzar un proceso intensivo: “Estoy internado en la clínica. Empecé ambulatorio y ahora estoy viviendo ahí”. Asimismo explicó que el cambio no solo se dio por una razón estética: “Me sentía muy cargado. Yo decía en chiste que estaba gorda y confundida, pero estaba realmente muy cargado. Le daba a las piernas demasiado peso. Yo soy ex campeón de skate, soy surfista, skateboarder y snowboarder. Entonces no quiero darle a las piernas tanto peso de más”.

La grandiosa transformación física de Walas

Por otro lado, también aclaró que el proceso incluyó un cambio de hábitos que resultó clave para su salud. Sin embargo, reveló que no se basó en nada extremo: "Hay que comer todo el tiempo. Hay que hacer las cuatro comidas y, además, dos colaciones. O sea, hay que comer cada tres o cuatro horas”.

En paralelo a su logró físico, Walas admitió que haber sido parte del reality MasterChef Celebrity lo llevó a aumentar de peso en su momento: "En MasterChef subí porque hice mucha pastelería y me maté a macarons. Cuando hacía coaching me guardaba para mí las tortas, los macarons. Todo”.