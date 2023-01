"Here Lies Love", álbum conceptual de David Byrne y Fatboy Slim, tendrá una adaptación en Broadway

El álbum conceptual "Here Lies Love", trabajo musical editado en 2010 a partir de una colaboración de los reconocidos David Byrne y Fatboy Slim, tendrá su debut en Broadway con la adaptación teatral de esa obra inmersiva sobre la vida de la política Imelda Marcos, primera dama con roles relevantes en Filipinas entre 1965 y 1986.

La premiere de la adaptación ocurrirá el próximo 20 de julio y tendrá como director a Alex Timbers y como coreógrafa a Annie-B Parson , informó hoy el sitio especializado Deadline.

Basado en el ascenso y caída del presidente filipino Ferdinand Marcos y su esposa, "Here Lies Love" tiene música de Byrne, exlíder de la mítica banda de new wave inglesa Talking Heads, y Norman Cook, el DJ de misma nacionalidad que también fue bajista del grupo indie The Housemartins en los ochenta previo a revolucionar la música electrónica una década más tarde, destacándose en el subgénero del "big beat".

La adaptación teatral-musical ya tuvo antecedentes en 2013 en un espectáculo del Off Broadway de Nueva York en el Public Theater , también en el Teatro Nacional Real de Londres un año después y en el Seattle Repertory Theatre en 2017.

El nuevo musical será producido por Hal Luftig, Patrick Catullo, Diana DiMenna, Clint Ramos y José Antonio Vargas.

El espectáculo adaptará su espacio para habilitar lugar para bailar, moverse y permanecer de pie junto a los actores de la obra, con la posibilidad para la concurrencia de poder acceder a localidades para permanecer en un asiento o estar parado.

Con información de Télam