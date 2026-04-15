Tiene 22 años menos: Marcelo Gallardo estaría saliendo con una famosa modelo

Marcelo Gallardo tendría un nuevo romance.

En el mundo del fútbol, Marcelo Gallardo siempre fue noticia por lo que pasa dentro de la cancha. Pero esta vez, el foco está completamente afuera. Y no por una decisión táctica ni por un mercado de pases, sino por una historia que mezcla verano, glamour y romance.

¿Quién es la nueva novia de Marcelo Gallardo?

Según trascendió en las últimas horas, Marcelo Gallardo estaría comenzando una relación con la modelo uruguaya Eliana Díaz. La información, que empezó a circular con fuerza, señala que el vínculo habría nacido durante el último verano en Punta del Este.

Marcelo Gallardo estaría saliendo con Eliana Díaz.

El escenario no es menor. En el exclusivo complejo Solanas, ambos habrían coincidido en varias ocasiones y compartido noches que, con el correr de los días, se habrían vuelto cada vez más frecuentes. Un encuentro casual que, según las versiones, terminó convirtiéndose en algo más.

El dato que más llamó la atención fue otro: la diferencia de edad. Díaz tiene 28 años, lo que marca una distancia de 22 años con el exentrenador de River. Un detalle que, como suele pasar en este tipo de historias, no tardó en instalarse como uno de los puntos más comentados.

¿Quién es Eliana Díaz?

Pero más allá de eso, la modelo no es una desconocida en su ambiente. Participó del certamen Miss Uruguay y construyó una carrera en el mundo de la moda que la llevó incluso a desfilar en eventos internacionales, como la Semana de la Moda en España.

Del lado de Gallardo, el hermetismo es total. Fiel a su estilo, no hubo declaraciones ni gestos públicos que confirmen o desmientan la versión. Sin embargo, el rumor crece y ya empieza a instalarse en el radar mediático.

Eliana Díaz es una modelo uruguaya de 28 años.

En el entorno del fútbol, la noticia cayó con sorpresa. No es habitual que el “Muñeco” quede en el centro de este tipo de versiones, lo que le suma un condimento extra a la historia.

Por ahora, todo se mueve en el terreno de las especulaciones. Pero como suele pasar, cuando los nombres son fuertes y el contexto acompaña, el rumor gana fuerza propia. Y en este caso, la combinación parece perfecta: un técnico de perfil bajo, una modelo en ascenso y un verano en Punta del Este que, según cuentan, dejó algo más que recuerdos.