Piñón Fijo contó el insólito ataque que sufrió de un taxista: "El PBI que yo me había robado"

El insulto que recibió Piñón Fijo de parte de un taxista.

Piñón Fijo estuvo de invitado al programa de Andy Kusnetzoff en Urbana Play y habló sobre la dualidad entre la figura pública que construyó durante casi cuatro décadas y el hombre que existe detrás del maquillaje y también contó una anécdota con un taxista que dejó a todos sorprendidos.

Todo comenzó cuando el conductor quiso saber sobre cómo conviven ambas identidades y le preguntó quién es realmente cuando se quita el traje. A partir de allí, el creador del popular payaso habló con honestidad sobre su personalidad fuera del escenario y sorprendió al definirse como una persona tímida. "Es verdad, yo soy bastante tímido. Me ha ayudado la poca salud mental que me queda porque hace 37 años que llevo este piñon fijo", dijo.

El artista contó que, a diferencia de otras figuras, siempre valoró poder recuperar el anonimato al finalizar cada función. "Uno sabe que cuando se expone hay cosas a favor y cosas en contra. A favor, vos lo sabes. Llegas a tu casa y te pase lo que te pase y salís a la calle y no te podes sacar la máscara de Andy. Yo sí y disfruto y disfrute mucho de ese anonimato. De ese ser invisible si se quiere", reflexionó Piñon.

En ese sentido, explicó que suele notar inmediatamente cuándo alguien logra reconocerlo sin maquillaje. "Me doy cuenta cuando alguien 'me da la cana' de que soy yo cuando me mira", agregó.

El ataque fake de un taxista

El humorista relató que en más de una ocasión escuchó opiniones sobre Piñón Fijo mientras él mismo estaba presente, obviamente sin ser identificado. "Muchas veces. Un taxista una vez me contó del PBI que yo me había robado. Me contaba de testaferros, todo", comenzó contando Piñon. "Me bajé del taxi y le digo, de bronca, 'che, para que aprendas, yo soy Piñon Fijo' y nunca me creyó." contó sobre la discusión que tuvo con el taxista.. "Se la llevó toda el payaso " cerró entre risas.