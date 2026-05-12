Siguen los aumentos durante la gestión de Javier Milei y las personas expresan su enojo en los diferentes medios.

El gobierno de Javier Milei no brinda descanso a la billetera de los argentinos y adelantó un nuevo esquema de aumentos en el transporte público del AMBA que se implementará desde el próximo lunes con subas graduales en colectivos y trenes nacionales. En el caso de los trenes el ajuste será mucho más alto y reunirá subas de hasta 18% en mayo y nuevos aumentos consecutivos hasta septiembre.

En este contexto, las personas que trabajan y viajan a diario exponen su enojo contra el gobierno en los diferentes móviles de los canales argentinos. Durante una transmisión de LN+, una abogada expuso su descontento al aire y apuntó contra la gestión de Milei: “Yo estoy bien, soy abogada, puedo afrontar esto, pero no puede ser todo individualista, hay gente q la está pasando mal, los médicos, los docentes, la están pasando mal”

Además, agregó qué: “Hay un montón de gente que no tiene paritarias hace un montón de tiempo, o son profesionales independientes y les está costando un montón, están remando en dulce de leche”. Asimismo, expresó qué: “Lo que está pasando con las universidades públicas, los docentes están con un salario muy bajo y son profesionales, es la gente que está moviendo el país”, haciendo alusión al ajuste presupuestario de las universidades públicas que trajo el gobierno de La Libertad Avanza y que ocasionó una crisis de fondos y caídas del salario docente y no docentes.

Siguen las malas noticias y habrá un nuevo aumento en el transporte

Las tarifas para el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentarán 18% los boletos de tren y 2% los colectivos nacionales desde el próximo 18 de mayo y el boleto mínimo de colectivo pasará de $700 a $714 para los usuarios con SUBE registrada, mientras que la tarifa social estaría en $321,30 y el valor para quienes no tengan la tarjeta registrada ascendería a $1428.