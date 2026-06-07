El cruce de un libertario y una ricotera en pleno móvil de A24.

Este viernes 5 de junio murió a los 77 años una de las figuras más emblemáticas de la música argentina: Carlos Alberto Solari, más conocido como el Indio. La noticia generó un profundo impacto en todo el país y quedó reflejada en la multitud que asistió a despedirlo durante el velorio realizado el domingo, donde la fila de personas llegó a extenderse por unas 70 cuadras.

Como era de esperarse, los medios siguieron de cerca cada detalle de este evento. La programación televisiva se llenó de homenajes, testimonios y análisis sobre la trayectoria del histórico líder de Los Redondos. También hubo móviles en vivo para recoger las emociones de los fanáticos presentes, como fue el caso de un hombre que usó su tiempo al micrófono para decir "viva Milei" y terminó siendo increpado por otros ricoteros.

Un gran número de gente se concentró en las inmediaciones del velatorio del Indio Solari y también en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

Una ricotera ubicó a un libertario en vivo

En determinado momento del móvil de A24, el periodista se encontró con un hombre junto a su nieto. Primeramente le preguntó de donde era, a lo cual recibió como respuesta: "De acá, vivo en la zona". Sin embargo, inmediatamente después y sin esperar una nueva consulta de su interlocutor, el señor lanzó: "Viva Milei primero".

"No vamos a hablar de política", lo interrumpió el movilero, mientras que otros transeuntes dejaban su parecer. "No Feinmann, chau", deslizó uno, mientras que otra mujer le respondió directamente al libertario que seguía repitiendo "viva Milei" desoyendo tanto a su alrededor como al trabajador de prensa: "No dejó que el Indio sea libre, Milei no nos dejó ser libres, por favor entiendan". Al ver sobrepasada la situación, el cronista cortó por lo sano y dio por terminado el diálogo con el votante de La Libertad Avanza.