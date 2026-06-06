Conmoción en Hollywood: actor de Top Gun y Maverick fue asesinado por el hijo de su novia

Famoso actor fue asesinado por el hijo de su novia.

Una llamada al 911 que helaba la sangre fue el primer indicio de la tragedia. "Soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado", dijo la voz del otro lado de la línea, el miércoles por la mañana, en el barrio de Tarzana, al oeste de Los Ángeles. Cuando los efectivos llegaron al lugar, lo que encontraron no solo confirmó lo peor: además puso un rostro conocido en Hollywood detrás del horror.

¿Quién es el actor que fue asesinado por el hijo de su novia?

En el jardín delantero de una vivienda, los oficiales hallaron a un hombre de 81 años, inconsciente y con una herida de arma blanca en el pecho. Fue trasladado de urgencia a un hospital, donde poco después se confirmó su muerte. Recién horas más tarde trascendió la identidad de la víctima: se trataba del actor James Handy, un rostro familiar para varias generaciones de espectadores.

James Handy fue asesinado.

Handy, nacido en Nueva York, había construido una carrera de más de cuatro décadas en cine y televisión. Su última aparición en la pantalla grande fue en Top Gun: Maverick (2022), donde interpretó a Jimmy, el barman. Pero su recorrido era mucho más amplio: había puesto el cuerpo al exterminador en Jumanji (1995) y participado en algunas de las series policiales más vistas de la TV estadounidense, como NCIS: Los Ángeles, The Closer y Cold Case.

¿Quién asesinó a James Handy?

La investigación tomó forma rápidamente. Según la policía de Los Ángeles, el autor de aquella inquietante llamada se acercó a los efectivos apenas llegaron y les dijo que él era la persona que buscaban. Se trataba de Michael Gledhill, de 44 años, hijo de la novia del actor, con quien convivía en la misma casa. Quedó detenido bajo sospecha de asesinato y su fianza se fijó en dos millones de dólares.

Este viernes, la Fiscalía del condado de Los Ángeles formalizó la acusación: un cargo de homicidio con el agravante de haber utilizado un arma letal. De ser hallado culpable, Gledhill enfrentaría una pena de hasta 26 años de prisión. "No es así como debería terminar la vida de nadie", lamentó el fiscal de distrito Nathan Hochman al referirse al caso.

El fallecimiento fue confirmado por el entorno profesional del actor. Su representante, Pam Ellis-Evenas, de Ellis Talent Group, expresó su conmoción y lo recordó como uno de los clientes y amigos más talentosos, humildes y amables que había tenido en su carrera.

A James Handy lo mató el hijo de su pareja.

Por ahora, las autoridades describieron el episodio como un hecho aislado, sin riesgo para la comunidad. La causa que terminó con la vida de uno de esos actores de reparto que el público reconoce sin siempre saber su nombre quedó, así, en manos de la Justicia angelina.