Murió a los 71 años el actor estadounidense William Hurt

El actor estadounidense William Hurt, conocido por participar en películas como "El beso de la mujer araña", trabajo por el que recibió el premio al Mejor Actor en 1985 y la argentina "La peste", de Luis Puenzo, murió hoy a los 71 por causas naturales, según informó su hijo Will.

"Con gran tristeza, informamos la muerte de William Hurt, padre amado y ganador del Óscar, el 13 de marzo de 2022, una semana antes de su cumpleaños número 72. Murió en paz, rodeado de su familia, por causas naturales", expresó el hijo del actor, quien había sido diagnosticado con un cáncer de próstata terminal en mayo de 2018, aunque el comunicado de su familia no aclaró si esa fue la causa de su muerte.

Hurt nació en Washington en 1950, estudió actuación en la escuela Juilliard junto a Robin Williams y Christopher Reeve, y debutó en la película de ciencia ficción "Altered States" ("Un viaje alucinante al fondo de la mente") en 1980, un papel que lo llevó a ser nominado a Mejor Nueva Estrella en los Globos de Oro.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Ganó un Óscar por "Kiss of the Spider Woman" ("El beso de la mujer araña", 1985), donde interpretó a un preso homosexual –su personaje más aclamado-, protagonizó películas como "Body Heat" ("Fuego en el cuerpo", 1981) o "Children of a Lesser God" ("Hijos de un dios menor", 1986).

A lo largo de su carrera, y especialmente en los 80, WIlliam Hurt se destacó por interpretar personajes poco comunes dentro de la industria cinematográfica, algunos de los más recordados son el oficial de policía ruso en "Gorky Park"(1983), un esposo rico y huraño en "Alice" (1990), de Woody Allen, y un hombre que quería construir una máquina para invidentes en "Hasta el fin del mundo" (1991).

También interpretó a Thaddeus Ross en el universo Marvel. Además de "El increíble Hulk", el personaje de Hurt apareció en cuatro películas de Marvel, como "Capitán América: Civil War", "Vengadores: Infinity War", "Vengadores: Endgame" y "Black Widow".

Otras de sus participaciones más recordadas fue en "Detrás de las noticias", donde encarnó a un torpe presentador de noticias, y "La peste", adaptación de un libro de Albert Camus dirigida por el argentino Luis Puenzo.

El último trabajo que hizo antes de morir fue interpretar a Donald Cooperman en 14 capítulos de la serie de Amazon "Goliath".

Con información de Télam