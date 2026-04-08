Milei tuvo un ataque en vivo y destrozó a un periodista de A24: "Estúpido"

Javier Milei volvió a atacar a un periodista.

La escena no ocurrió en un estudio de televisión ni en un acto oficial. Fue, como ya es costumbre, en el territorio donde Javier Milei se mueve con total comodidad: las redes sociales. Y esta vez, el presidente volvió a quedar en el centro de la polémica tras reaccionar con dureza a un debate televisivo que rápidamente se viralizó.

El video que generó la reacción de Milei

Todo comenzó con un cruce en un programa de streaming de Infobae, donde el periodista Manu Jove planteó una postura que no pasó desapercibida: sostuvo que, incluso con sus defectos, prefería a los empresarios argentinos antes que a los extranjeros. Una mirada que generó discusión en el panel y que tuvo como contrapunto a Rosendo Grobo, quien defendió la llegada de capitales internacionales como motor de crecimiento.

El intercambio, que en otro contexto podría haber quedado como un debate más, escaló cuando el fragmento empezó a circular en redes. Y ahí fue donde entró Milei. En un ataque de los que lo caracteriza, el mandatario decidió meterse de lleno en la discusión con un mensaje que no tardó en explotar.

El ataque de Milei a Manu Jove

“Decime que sos un estúpido sin decir que sos un estúpido”, lanzó, apuntando directamente contra la postura del periodista. Pero no se quedó ahí. En una serie de frases que rápidamente generaron repercusión, profundizó su crítica y calificó la idea como propia de un “defensor del robo”, en referencia a lo que considera prácticas proteccionistas que encarecen los productos en el país.

La reacción no solo sorprendió por el tono, sino también por el nivel de exposición. No es la primera vez que Milei utiliza sus redes para opinar sobre temas mediáticos, pero en este caso el cruce tomó una dimensión mayor por la dureza de los términos utilizados.

Javier Milei explotó en sus redes sociales.

En el ambiente periodístico, el episodio volvió a encender el debate sobre los límites del discurso político en redes sociales. Mientras los libertarios respaldaron la postura del presidente en términos ideológicos, otros cuestionaron la forma en que eligió expresarse, señalando que el nivel de agresividad no contribuye al diálogo.

Del lado de Jove, el silencio fue la respuesta inicial. El periodista no salió a responder de inmediato, aunque el tema siguió creciendo en redes y sumando opiniones cruzadas. Como suele ocurrir en estos casos, el foco dejó de estar en el debate original para centrarse en el enfrentamiento.

Lo cierto es que el episodio deja una nueva postal de época: discusiones que nacen en un programa, explotan en redes y terminan involucrando a las máximas figuras políticas del país. Y en ese escenario, Milei volvió a demostrar el deprescio que le tiene a la libertad de expresión.