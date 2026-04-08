Estudiantes vs Independiente Medellín por Copa Libertadores: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Estudiantes de La Plata visitará este miércoles a Independiente Medellín en el debut del Grupo A de la Copa Libertadores 2026, un encuentro que marcará el inicio de la fase de grupos para ambos equipos en el estadio Atanasio Girardot. El Pincha llega a Colombia en un buen momento, ocupando la segunda posición en la Zona A de la Liga Profesional Argentina mas allá de la derrota ante San Lorenzo, mientras que el conjunto antioqueño ha puesto todas sus fichas en el torneo continental tras su flojo desempeño en la liga local.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Estudiantes de La Plata e Independiente Medellín, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Estudiantes de La Plata e Independiente Medellín?

El partido entre Estudiantes de La Plata e Independiente Medellín por la primera jornada del Grupo A de la Copa Libertadores se jugará este miércoles 8 de abril de 2026, a partir de las 21:00 horas (hora argentina) en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, Colombia. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+ Premium.

El conjunto dirigido por Alexander Medina llega a este compromiso tras caer 1-0 ante San Lorenzo en su última presentación por la Liga Profesional Argentina, aunque mantiene una destacada posición como segundo de la Zona A del campeonato doméstico. El equipo platense viajó a Colombia con una delegación de 26 jugadores, incluyendo al veterano arquero uruguayo Fernando Muslera, al experimentado central Leandro González Pirez, al extremo colombiano Edwuin Cetré (quien tiene pasado en el DIM) y al goleador Guido Carrillo.

El técnico uruguayo Alexander Medina planea algunas variantes para este debut copero, especialmente en el ataque. Guido Carrillo y Adolfo Gaich viajaron a Medellín pero serán evaluados hasta último momento por cuestiones físicas, aunque todo indica que Carrillo llega en mejores condiciones y tendría muchas chances de ser titular. También podría reaparecer Gastón Benedetti, que sumó minutos ante San Lorenzo tras su lesión. A su vez, Facundo Farías dejó atrás el golpe sufrido en el último partido, entrenó con normalidad y se perfila como titular, ya sea como falso nueve o acompañando a Carrillo.

La única baja confirmada del Pincha para este partido es la del lateral paraguayo Santiago Arzamendia, quien se recupera de la rotura de ligamentos cruzados y meniscos de la rodilla derecha. En contrapartida, Edwuin Cetré corre desde atrás para iniciar como titular: su bajo rendimiento, su poca continuidad y el crecimiento de alternativas como Fabricio Pérez hacen que hoy no aparezca como una fija en el once inicial.

Por su parte, Independiente Medellín llega a este encuentro tras empatar 1-1 en su visita al Once Caldas, partido en el que mostró un mejor nivel e ilusiona a sus aficionados con una buena actuación en la fase de grupos. El Poderoso se encuentra en el puesto 14 de la liga colombiana con apenas 17 puntos y le quedan pocas opciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales, por lo que ha convertido a la Copa Libertadores en su prioridad absoluta este semestre.

El equipo dirigido por Alejandro Restrepo clasificó a la fase de grupos tras eliminar en las rondas preliminares a los uruguayos Juventud de las Piedras y Liverpool, demostrando capacidad para remar desde atrás en momentos complicados. Sin embargo, el DIM tendrá bajas importantes para este debut: el arquero Salvador Ichazo quedó descartado por una lesión en la zona lumbar y será reemplazado por Eder Chaux, mientras que el capitán y experimentado volante Didier Moreno sufrió un esguince en una de sus rodillas que lo dejará fuera de competencia durante cerca de dos semanas. La buena noticia para el técnico es el regreso del delantero argentino Francisco Fydriszewski, quien se recuperó de una luxación de codo y vuelve a estar disponible.

El Grupo A de la Copa Libertadores está integrado además por Flamengo y Cusco, lo que convierte a esta zona en una de las más competitivas del torneo. Tanto Estudiantes como Medellín buscarán arrancar con el pie derecho en esta primera jornada para posicionarse favorablemente en la pelea por los cupos de clasificación a octavos de final.

Formaciones probables de Independiente Medellín y Estudiantes de La Plata

El técnico del Independiente Medellín, Alejandro Restrepo, tendrá que rearmarse para este debut copero debido a las importantes bajas en posiciones clave. Eder Chaux será el encargado de custodiar el arco rojo en reemplazo de Salvador Ichazo, mientras que en la mitad de la cancha, el experimentado Baldomero Perlaza ocupará el lugar dejado por el capitán Didier Moreno en la primera línea de volantes.

El regreso de Francisco Fydriszewski le da al entrenador una alternativa más en el ataque, aunque deberá definir si lo incluye en el once inicial o lo guarda como variante desde el banco. El resto del equipo mantendría la base habitual con Daniel Londoño, José Ortiz y Leyser Chaverra en la defensa, y Francisco Chaverra como referencia ofensiva.

Por el lado de Estudiantes de La Plata, Alexander Medina parece decidido a apostar por Guido Carrillo en el ataque si su estado físico lo permite, acompañado por Facundo Farías, quien dejó atrás las molestias del último partido y se perfila como una de las figuras del equipo. El posible regreso de Gastón Benedetti en el lateral izquierdo dependerá de cómo responda en la práctica previa al partido.

El técnico uruguayo mantiene la confianza en Fernando Muslera bajo los tres palos, mientras que en el mediocampo la dupla conformada por Mikel Amondarain y Ezequiel Piovi brindaría equilibrio y salida limpia. Edwuin Cetré, quien conoce bien el estadio Atanasio Girardot por su paso en el DIM, no sería considerado desde el arranque debido a su irregular rendimiento, cediendo espacio a jugadores como Tiago Palacios en el sector ofensivo.

Probable formación de Independiente Medellín: Eder Chaux; Daniel Londoño, José Ortiz, Leyser Chaverra, Esneyder Mena; Diego Moreno, Baldomero Perlaza, Alexis Serna, Halam Stiven Loboa Díaz, Daniel Cataño; Francisco Chaverra. DT: Alejandro Restrepo.

Probable formación de Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Tiago Palacios, Facundo Farías, Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Independiente Medellín vs Estudiantes de La Plata: Ficha técnica