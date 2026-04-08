Ver Estudiantes vs. Independiente Medellín en vivo online en la Copa Libertadores por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

Estudiantes de La Plata debuta en la Libertadores.

Estudiantes de La Plata visita este miércoles desde las 21 horas a Independiente Medellín por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El debut del equipo del "Cacique" Medina, que busca comenzar con el pie derecho en un encuentro difícil en Colombia, frente a un rival que le peleará la clasificación y en donde intentará sacar diferencia, teniendo en cuenta que en el grupo A también está presente Flamengo de Brasil.

El "Pincha" saldrá con lo mejor que tiene a este encuentro ante el "Poderoso de la Montaña", en un partido que marca el comienzo de una seguidilla difícil para el elenco platense. Es que el sábado vuelve a jugar por el Apertura frente a Unión de Santa Fe en el Estadio Uno, mientras que la semana siguiente recibirá a Cusco FC de Perú. Poco descanso para el plantel, que deberá hacerse fuerte en el recambio.

Por dónde ver Estudiantes contra Independiente Medellín

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal , por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El partido entre Independiente Medellín y Estudiantes será transmitido por Fox Sports.

Cómo llega Estudiantes al partido

De cara a lo que será el cotejo ante el DIM, Medina apostaría nuevamente por Facundo Farías desde el comienzo y con Ezequiel Piovi de mediocampista. Con un 4-3-3, el once inicial del "León" sería con Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Piovi, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Farías.

Alexander Medina, DT de Estudiantes.

Del lado de Independiente Medellín, "El Poderoso de la Montaña" no contará con su capitán Didier Moreno, quien sufrió un esguince de rodilla en el empate ante Once Caldas el último jueves y quedó descartado para el estreno copero. A esta baja se suma la de Kevin Mantilla. El ex defensor de Talleres de Córdoba continúa fuera de las canchas mientras se recupera de una lesión en el muslo posterior izquierdo, por lo que tampoco será una opción para el entrenador. En contrapartida, no todas son malas noticias para el conjunto dirigido por Alejandro Restrepo. El DT vuelve a contar con Francisco Fydriszewski.







