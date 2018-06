Emboscaron y agradieron al auto en el que viajaba Schiaretti

El automóvil en el que se trasladaba el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, en la localidad de villa Allende, fue agredido esta mañana por desconocidos, en momentos en que se registraba una protesta gremial en el lugar.

El episodio se produjo en el marco de la inauguración de una obra de reasfaltado de la avenida Padre Luchesse, de la localidad ubicada a 19 kilómetros de la capital cordobesa.

Al finalizar el acto, Schiaretti abordó un auto y, mientras dejaba el lugar, el vehículo fue agredido con una piedra que causó la rotura de la luneta. El gobernador se encontraba en la parte frontal del habitáculo y no resultó lesionado.

La Policía detuvo a tres personas que, según trascendió, no formaban parte del gremio de Luz y Fuerza. "Serían comerciantes. Pero hasta que no veamos bien las imágenes no podemos saber mucho más", dijo el fiscal Guillermo González, en declaraciones publicadas por el sitio web La Voz.

Desde el gremio de Luz y Fuerza reconocieron que se manifestaron en el lugar, pero se desligaron de cualquier tipo de agresión que se haya producido.

El ministro de Comunicación y Conectividad provincial, Manuel Calvo, dijo que los hechos se investigarán "hasta las últimas consecuencias". Y dijo: "Esto es obra de un grupo de inadaptados y facistas. No vamos a permitir que amedrenten con actos que están fuera de las normas democráticas. No podemos afirmar que los agresores hayan sido del gremio Luz y Fuerza, pero en el lugar había una manifestación del sindicato".

Calvo agregó que el Gobierno provincial concurrirá a la Justicia para que se lleve a cabo una investigación para determinar quiénes fueron los autores de las agresiones. "Yo no los identifico. No son de Villa Allende seguramente", dijo el intendente de Villa Allende, Eduardo Romero, a radio Mitre Córdoba.

En tanto, el comisario mayor Edgardo Corvalán dijo que son tres personas las detenidas. "Estamos poniendo en conocimiento a la fiscalía. Son dos hombres y una mujer del Centro de Comerciantes de Villa Allende", indicó el policía.