El Congreso Nacional del Partido Justicialista habilitó la conformación de un frente opositor que enfrente a Cambiemos en las elecciones de este año. Tras varias horas de deliberación, el partido que conduce José Luis Gioja empezará desde ahora una reuniones para formalizar la unidad con otros partidos políticos, movimientos sociales y agrupaciones. Unidad Ciudadana, el espacio de Cristina Kirchner, será el principal apuntado.

Las expresiones que se conocían públicamente y las reuniones informales que se dieron hasta hoy, de ahora en más deberán pasar a los hechos concretos si la oposición quiere formar este "amplio y plural frente opositor". Desde el PJ señalan que el sector de Fernando 'Pino' Solanas, pasando por el Partido Intransigente y el partido de Carlos Heller son potenciales espacios a incorporar al frente. "Siempre con el Partido Justicialista como columna vertebral", advierten desde el entorno de Gioja.

“Debemos proponer lo que ya se hizo en otras provincias donde hay unidad", pidió el sanjuanino al referirse a San Juan, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Entre Ríos, Santa Fe y Mendoza.

felipe sola.jpg

Desde el kirchnerismo, especialmente el diputado Wado de Pedro, llamaron a Sergio Massa y a los gobernadores a participar de unas Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). "Entrando al Congreso del Partido Justicialista. Reafirmamos el camino de la UNIDAD, llamamos a conformar un gran frente opositor sin exclusiones, e invitamos a Sergio Massa y a los gobernadores peronistas a dirimir roles y candidaturas en las PASO que fija la ley", planteó.

En esa línea, Gioja planteó: “Llamamos a todos los gobernadores, a Massa y a todos los que quieran venir para construir un frente”.

Asimismo, el diputado Agustín Rossi señaló: "El Partido Justicialista y el peronismo de todo el país convoca a todos los dirigentes opositores a construir un gran frente político que represente el espíritu y los deseos del 70% de los argentinos que es que el 9 de diciembre de 2019 sea el último día que Macri gobierne la Argentina".

Embed Entrando al Congreso del Partido Justicialista. Reafirmamos el camino de la UNIDAD, llamamos a conformar un gran frente opositor sin exclusiones, e invitamos a Sergio Massa y a los gobernadores peronistas a dirimir roles y candidaturas en las PASO que fija la ley. #CongresoPJ — Wado de Pedro (@wadodecorrido) 7 de marzo de 2019

El presidente del PJ bonaerense, Fernando Gray, convocó hoy a “formar un gran frente electoral que derrote a este gobierno y le devuelva la dignidad a la gente”, al participar del Congreso del PJ Nacional, que reunió a 643 congresales, en el Club Ferrocarril Oeste, a dos gobernadores (Alberto Rodríguez Saá por San Luis y Gildo Insfrán por Formosa) y a cinco vicegobernadores. “Mientras estamos acá, cientos de escuelas y hospitales están cerrados, y la situación de las pymes y comercios es cada vez más crítica”, lamentó Gray.

Embed Hoy en el #CongresoPJ dimos un gran paso en la construcción de un triunfo peronista en clave popular, nacional, democrático y feminista ✌️ pic.twitter.com/YpNJOy1qsP — Cristina Alvarez Rodríguez (@CrisAlvarezRod) 7 de marzo de 2019

Otro de los oradores fue Felipe Solá, quien advirtió sobre los riesgos de un segundo mandato de Macri. "Nos llenan de preocupación y temor, si pensamos la Argentina del futuro y lo que podría ocurrir si este gobierno siguiera. Se incrementaría la represión con la excusa republicana, y hasta niveles que no imaginamos todavía. Vendrían por todas nuestras conquistas logradas. Vendrían a hacer una Argentina de salario muy bajo y miserable. Un reino de algunas multinacionales, del agro y del turismo. El resto pidiendo laburo o trabajando por nada", denunció.

"Este frente no es para peronizar, es para ampliar y ampliar. No es para polarizar. No nos cansemos de ampliar. Todos tenemos que romper la frontera e ir a buscar los que nos faltan. Ahora hay que ir por la unidad de los no convencidos", apuntó.

También hubo advertencias respecto que el Gobierno prepara un fraude para las elecciones a través de cambios en el Código Electoral que modificará la forma en la que se hará el recuento provisorio de los votos. Ante esto, los abogados del partido preparan una serie de medidas para frenar esta iniciativa.