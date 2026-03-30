Fallo favorable en el caso YPF: cómo se verá beneficiada la empresa

El fallo favorable que obtuvo Argentina por el caso YPF en los tribunales de Nueva York traerá beneficios económicos no solo al país en general, sino también a la propia empresa petrolera.

La sentencia emitida el viernes pasado por la Cámara de Apelaciones de Segundo Circuito de Nueva York anuló el fallo condenatorio de primera instancia de la jueza Loretta Preska y eximió a Argentina de tener que pagar 16.000 millones de dólares más intereses a Burford Capital, el fondo querellante que había comprado al Grupo Petersen el derecho a litigar.

Vale aclarar que YPF no era parte del juicio principal, que era contra el Estado argentino, pero sí era parte del juicio paralelo que buscaba determinar si la petrolera nacional tenía o no responsabilidad en la expropiación, explicó el presidente y CEO de la empresa, Horacio Marín, en diálogo con La Nación.

Este segundo juicio ya había sido favorable a la empresa en primera instancia, una postura que fue ratificada el viernes pasado por la Cámara de Apelaciones. En ese marco, Marín reconoció que "siempre estaba el riesgo de que si YPF perdía este juicio podía llevar a la empresa hasta la extinción".

Por eso, la confirmación de no ser una parte involucrada implicará para YPF la posibilidad de financiarse a un costo menor. "Esto baja el riesgo, porque ya no está el juicio ni las amenazas de embargo como prima de riesgo cuando vas a negociar internacionalmente", señalaron al respecto fuentes de la empresa petrolera a El Destape.

En ese sentido, el mismo Marín explicó que "no era un costo menor tener eso abierto, porque si bien yo no conozco las matrices de riesgo de los bancos, seguramente cuando prestan ponen el costo de financiamiento en función de la prima de riesgo que cada compañía tiene". "Ahora logramos despejar el largo plazo. No existe más un problema legal de esta envergadura que era un tema importante para una firma con 20.000 empleados", añadió el presidente de YPF.

El beneficio indirecto de YPF por el fallo en Estados Unidos

Pero, aunque YPF no era parte del juicio principal, igualmente se puede ver beneficiada por la sentencia favorable hacia Argentina, incluso de manera indirecta.

Para el analista financiero Gustavo Ber, el fallo que absolvió al Estado nacional es "muy positivo, ya que podría despejar finalmente dicha contigencia para el país, lo cual contribuiría sobre el clima de inversión a mediano plazo". Esto, agregó, también rige "para YPF al eliminar ese 'headline', que así puede seguir financiando sus importantes planes de crecimiento que ayudarán a revalorizar la compañía".

Otro motivo que beneficiará a la petrolera de forma indirecta es la mayor seguridad jurídica que gana el sector energético del país. "El fallo es importante para YPF y para el desarrollo de Vaca Muerta porque trae seguridad jurídica. Decir que Argentina no incumplió con los contratos es una muy buena señal para las inversiones y supongo que facilitará que las big oils se decidan a invertir en nuestro país, algo que hasta ahora no han hecho", afirmó Víctor Bronstein, director de la consultora energética CEEPyS.

Es en este marco que la acción de YPF en Wall Street subió un 2,7% durante el último viernes, tras conocerse la noticia sobre el juicio en la media mañana argentina.

Aun así, otros recuerdan que el principal impacto financiero del fallo es sobre los bonos argentinos, y que seguramente buena parte de la suba del papel de YPF está dado por la guerra en Medio Oriente, mientras el petróleo vuelve a tocar precios récord.

"El impacto de la noticia no debería ser ni fuerte ni duradero sobre YPF", explicó el economista experto en finanzas Christian Buteler a este medio. Al respecto, añadió que "el principal driver sobre lo que pueda llegar a pasar con el precio de (la acción de) YPF no pasa por este fallo, sino por lo que ocurre con la guerra y el precio del petróleo". "Mientras el petróleo siga subiendo, se mantenga arriba del 100 dólares, todas las empresas productoras de petróleo eso les termina beneficiando", cerró Buteler.