Desde un yacimiento de la Patagonia, Argentina suma una nueva exportación de oro y plata: todos los detalles

En un contexto de crecimiento de las exportaciones mineras argentinas, que entre enero y abril alcanzaron una recaudación de 3.254 millones de dólares, Río Negro concretó por primera vez en su historia un despacho de oro y plata al exterior. La operación fue realizada por la empresa Patagonia Gold desde el aeropuerto de Bariloche con destino a Canadá, donde el material será sometido a su proceso de refinamiento final.

El cargamento corresponde al proyecto Calcatreu, ubicado a unos 80 kilómetros de Ingeniero Jacobacci, en la Región Sur de la provincia, sobre el sector norte del Macizo de Somuncurá. El envío estuvo compuesto por aproximadamente 577 onzas equivalentes de oro en forma de doré, una aleación semipurificada de oro y plata que se obtiene en la etapa inicial del procesamiento del mineral y que posteriormente es refinada para separar ambos metales.

El despacho representa el inicio de la etapa comercial de Calcatreu, la primera explotación de metales preciosos de Río Negro, luego de un proceso de desarrollo que comenzó hace más de dos décadas con las primeras tareas de exploración.

Patagonia Gold, empresa minera de capitales canadienses controlada por el grupo Miguens, adquirió el proyecto en 2018 por 15 millones de dólares. Tras obtener las autorizaciones correspondientes en noviembre de 2024, inició la construcción de la infraestructura en marzo de 2025 y logró su primera producción de oro apenas quince meses después.

Actualmente, el emprendimiento genera más de 200 puestos de trabajo directos y, según las estimaciones oficiales, podría alcanzar exportaciones por alrededor de 1.800 millones de dólares durante su vida útil proyectada hasta 2033.

Jacobacci y el impacto local de la actividad minera

Ingeniero Jacobacci, ubicada en la Línea Sur rionegrina, es la localidad más cercana al proyecto Calcatreu y una de las comunidades donde se concentran los principales efectos económicos vinculados al inicio de la producción minera.

Según datos difundidos por el municipio, el proyecto genera contrataciones de bienes y servicios por más de 20.000 millones de pesos anuales, con participación de proveedores locales. Además, los salarios asociados a la actividad representan más de 2.000 millones de pesos por año, de los cuales alrededor de 1.500 millones se vuelcan directamente al circuito económico de la ciudad.

El intendente José Mellado destacó el cambio que representa la llegada de la actividad minera para la localidad y sostuvo que la incorporación de este sector abre nuevas posibilidades económicas. “Entendimos que Jacobacci necesitaba generar nuevas oportunidades”, señaló el jefe comunal al referirse al desarrollo del proyecto en la zona.

Para el municipio, la actividad minera se suma a la matriz productiva tradicional de la región, históricamente vinculada a la ganadería ovina, los servicios y la actividad ferroviaria.

Un sector que busca ampliar su participación en las exportaciones

El inicio de las exportaciones de Calcatreu ocurre en un año de fuerte crecimiento para la minería argentina. Durante los primeros cuatro meses del año, el sector registró exportaciones por 3.254 millones de dólares, impulsadas principalmente por los envíos de oro, plata y otros minerales con demanda en los mercados internacionales.

En ese escenario, el proyecto rionegrino se incorpora a una industria que tiene un peso creciente en la generación de divisas y en la actividad económica de distintas regiones del país. El desarrollo de Calcatreu también plantea nuevos desafíos vinculados a la administración de los recursos generados por la actividad, la participación de proveedores locales y el seguimiento de los impactos ambientales en un territorio de características sensibles como la estepa patagónica.

La minería en zonas áridas requiere controles sobre el uso de los recursos naturales y mecanismos de monitoreo que permitan evaluar su desarrollo a largo plazo, especialmente en regiones donde las actividades productivas tradicionales conviven con nuevos emprendimientos extractivos.

Mientras tanto, la primera exportación de doré marca un hito para la provincia y abre una nueva etapa para el proyecto Calcatreu, que comienza a consolidar su producción comercial y su participación en el mercado internacional de metales preciosos.