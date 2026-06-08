Las exportaciones mineras aumentaron 84% interanual en lo que va del año

Las exportaciones del sector minero en abril totalizaron US$ 817 millones y marcaron una leve caída de 1,5% (US$ 13 millones) en dólares en comparación con marzo. Sin embargo, el salto exportador del sector se observa en el acumulado entre enero y abril de US$ 3.254 millones, que marcaron un récord histórico y superaron en un 84% el nivel del año pasado, que habían sido de US$ 1.765 millones en el mismo período.

Los minerales protagonistas del salto exportador son el oro, el litio y la plata, ya que la Argentina dejó de producir cobre en volúmenes significativos en 2018. De este modo, los envíos al exterior del sector minero en abril explicaron el 10,5% de las exportaciones totales del país y el 10,9% en el acumulado de los primeros cuatros meses del año en comparación con el mismo período de 2025, según informó la cartera minera a cargo de Luis Lucero.

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Además, el acumulado de 2026 es un 161,8% superior al nivel promedio de la serie de los años 2010 - 2025 en estos primeros cuatro meses, que es de US$ 1.243 millones, según el informe oficial con base en la Aduana.

Los principales destinos de las exportaciones mineras de la Argentina continúan siendo Suiza, China, Estados Unidos y Canadá, que explicaron en abril el 89% (USD 730 millones) del total. El resto de los envíos al exterior de este sector se distribuye en países como India, Corea del Sur, Alemania, Brasil, Bulgaria y Finlandia.

La balanza comercial minera mostró un superávit de US$ 689 millones y en los primeros cuatros meses del año el saldo positivo fue de US$ 2.748 millones. En abril se registraron importaciones por parte de 28 proyectos mineros por un total de US$ 53 millones.

Provincias

Las principales exportaciones se registraron desde la provincia de Santa Cruz, que representó en abril el 39,7% del total con US$ 1.293 millones. Luego siguen San Juan con 26,1% (US$ 849) y Jujuy con 17,1% (US$ 556 millones).

También figuran Salta con un 8,4% (US$ 274 millones) y Catamarca con un 7,2% (US$ 235 millones) de los exportado del sector minero. El resto de las provincias se llevan sólo el 1,4% de lo exportado en dólares.

Suba del precio del oro y plata

Los minerales metalíferos representaron el 75,3% de las exportaciones mineras totales del mes, destacándose la participación del oro con US$ 514 millones (63% del total exportado) y la plata con USD 87 millones (11% del total). Los restantes US$ 14 millones (1,7% del total) los explica mayoritariamente el cobre mayormente.

El valor de las exportaciones de oro presentaron un incremento interanual del 85,6% (US$ 237 millones más que en 2025). Esto lo explica la fuerte suba en los precios internacionales (el oro aumentó un 46% y la plata 135% en un año) y también por un aumento en los volúmenes exportado de un 20%.

Las exportaciones de plata en el mes analizado subieron un 33% interanual (US$ 22 millones más que en 2025), explicado por un aumento en los precios internacionales, subraya el informe.

En el acumulado de los primeros cuatro meses del año, los minerales metalíferos sumaron exportaciones por US$ 2.545 millones, un incremento interanual del 77,6%. El oro aportó US$ 2.092 millones (64% del total), la plata US$ 403 millones (12%) y el resto de los minerales metalíferos US$ 50 millones (2%).

Litio

El litio es el segundo producto de mayor exportación en dólares del sector minero argentino con un 23% del total. La tonelada de carbonato de litio cotizó en abril a US$ 21.263, un 134% superior al precio registrado el mismo mes de 2025.

El informe destacó que en abril se exportaron un total de US$ 187 millones, un crecimiento interanual en los montos exportados de 153,9%. El incremento interanual del valor exportado fue explicado por una suba en los precios internacionales del litio y también por un aumento en los volúmenes exportados desde el país. Según los datos de la Secretaría de Minería, las cantidades exportadas de litio argentino se incrementaron un 53% interanual por la ampliación de proyectos y nuevos desarrollo que pasaron a la etapa productiva.

El resto de los productos mineros alcanzaron los US$ 14 millones exportados en abril, lo que representa una disminución interanual del 2,8%. De ese total, US$ 10,9 millones correspondieron a minerales no metalíferos, destacándose boratos, ácido ortobórico y bentonita. Además se exportaron US$ 3,2 millones de rocas de aplicación, donde las cales explicaron el 62% del rubro.