Cuánto gana un chofer de colectivo en abril 2026: el salario que cobra

Aumento del transporte en CABA

El salario de los choferes de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró en abril una actualización significativa en el marco de la paritaria del sector, con un incremento que impacta directamente en el ingreso mensual de los trabajadores.

Según lo acordado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el salario básico proyectado para los conductores alcanza los $1.545.278,25. Sin embargo, el monto final que perciben los choferes no se limita a ese valor, ya que la estructura salarial incluye adicionales, sumas fijas y componentes no remunerativos que elevan considerablemente el ingreso total.

Cuánto cobran los choferes de colectivos

En este sentido, el sueldo inicial supera los $1.890.000 al sumar conceptos como viáticos, presentismo, premios por puntualidad y sumas fijas acordadas en paritarias. Entre estos ítems, se destaca una suma no remunerativa de $120.000 que fue abonada en marzo y que impacta en la liquidación de abril.

El esquema salarial del sector está regulado por el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 460/73, que establece tanto el salario básico como los adicionales que deben percibir los trabajadores. Entre ellos se incluyen el adicional por atención del sistema SUBE, viáticos y otros complementos que forman parte del recibo de sueldo.

La antigüedad también cumple un rol clave en la remuneración. Cada año trabajado suma un adicional que incrementa el salario mensual, lo que genera diferencias significativas entre los conductores recién incorporados y aquellos con mayor trayectoria. Con un año de antigüedad, el ingreso total puede superar los $1.870.000, sin contar otros premios o beneficios adicionales.

Salarios de los choferes de colectivos en abril

Aumento de colectivos: cuánto cuesta el boleto mínimo en abril

Este aumento salarial se da en paralelo con una actualización en las tarifas del transporte público en el AMBA. El boleto mínimo pasó a costar $700 para los recorridos de hasta 3 kilómetros, mientras que las tarifas más largas superan los $950, en línea con el esquema de actualización basado en la inflación de meses anteriores.

Además, el sistema de transporte continúa sostenido por subsidios estatales que buscan equilibrar los costos operativos de las empresas. Para abril, las compensaciones tarifarias destinadas a las compañías del AMBA superan los $73.500 millones, en un esquema que combina financiamiento público y ajustes en las tarifas para garantizar la prestación del servicio.

El ajuste de salarios y tarifas forma parte de una política de actualización periódica que toma como referencia la inflación y los costos del sector, incluyendo el precio del gasoil, seguros e insumos.