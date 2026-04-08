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Cuánto cobra el personal de fuerzas armadas en abril 2026: el salario que gana

Sin nuevas actualizaciones, los salarios de las Fuerzas Armadas se mantienen en abril con haberes que van desde $622.000 en los rangos iniciales hasta más de $2,8 millones en la cúpula militar, según grado y jerarquía.

08 de abril, 2026 | 17.29

El Gobierno nacional oficializó la escala salarial para el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales, con los valores vigentes desde marzo de 2026, que continúan aplicándose durante abril ante la ausencia de nuevas actualizaciones.

El esquema de haberes se organiza de manera escalonada según la jerarquía dentro de cada fuerza, lo que genera diferencias significativas entre los rangos superiores, los oficiales y el personal subalterno. A su vez, el salario básico funciona como referencia para el cálculo de adicionales, suplementos y bonificaciones que terminan de definir el ingreso total de cada efectivo.

En este contexto, los haberes mensuales para el personal militar son los siguientes:

Salarios en abril con aumento.

Fuerzas Armadas: haberes con aumento por grado (abril 2026)

Grado Haber mensual
Teniente General, Almirante, Brigadier General $2.866.115
General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor $2.555.944
General de Brigada, Contralmirante, Brigadier $2.328.718
Coronel, Capitán de Navío, Comodoro $2.039.752
Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro $1.773.466
Mayor, Capitán de Corbeta $1.397.196
Capitán, Teniente de Navío $1.157.154
Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente $1.029.221
Teniente, Teniente de Corbeta $927.877
Subteniente, Guardiamarina, Alférez $840.353
Suboficial Mayor $1.433.055
Suboficial Principal $1.270.438
Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante $1.126.261
Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar $990.671
Sargento, Cabo Principal $889.398
Cabo Primero $798.183
Cabo, Cabo Segundo $738.764
Voluntario 1ra., Marinero 1ra. $672.914
Voluntario 2da., Marinero 2da. $622.720

Por su parte, la Policía de Establecimientos Navales presenta una estructura salarial que combina sueldo básico, suplementos por función y bonificaciones específicas:

Policía de Establecimientos Navales: el aumento de los haberes en abril

Grado Haber mensual
Comisario Inspector $883.514
Comisario $848.036
Subcomisario $788.793
Oficial Principal $687.932
Oficial Inspector $625.825
Oficial Subinspector $523.412
Oficial Ayudante $433.557
Oficial Subayudante $381.309
Subescribiente $622.606
Sargento Primero $470.357
Sargento $450.727
Cabo $361.420
Agente de Primera $349.341
Agente de Segunda $343.686

El haber mensual representa el salario básico, pero no necesariamente el ingreso total. A este monto se le suman distintos conceptos que pueden variar según cada caso:

  • Suplementos por función o destino.
  • Adicionales por zona geográfica.
  • Bonificaciones por especialidad.
  • Antigüedad en el servicio.

Cuánto cobran las fuerzas armadas.

De esta manera, el ingreso final puede ser significativamente superior al haber base, especialmente en destinos específicos o funciones técnicas. Al mismo tiempo, la escala oficial permite establecer con precisión cuánto cobra el personal de las Fuerzas Armadas en abril de 2026, en un contexto en el que los ingresos del sector permanecen sin cambios a la espera de nuevas definiciones salariales.

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