Cuánto cobra el personal de fuerzas armadas en abril 2026: el salario que gana

Salarios con aumento en abril.

El Gobierno nacional oficializó la escala salarial para el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales, con los valores vigentes desde marzo de 2026, que continúan aplicándose durante abril ante la ausencia de nuevas actualizaciones.

El esquema de haberes se organiza de manera escalonada según la jerarquía dentro de cada fuerza, lo que genera diferencias significativas entre los rangos superiores, los oficiales y el personal subalterno. A su vez, el salario básico funciona como referencia para el cálculo de adicionales, suplementos y bonificaciones que terminan de definir el ingreso total de cada efectivo.

En este contexto, los haberes mensuales para el personal militar son los siguientes:

Salarios en abril con aumento.

Fuerzas Armadas: haberes con aumento por grado (abril 2026)

Grado Haber mensual Teniente General, Almirante, Brigadier General $2.866.115 General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor $2.555.944 General de Brigada, Contralmirante, Brigadier $2.328.718 Coronel, Capitán de Navío, Comodoro $2.039.752 Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro $1.773.466 Mayor, Capitán de Corbeta $1.397.196 Capitán, Teniente de Navío $1.157.154 Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente $1.029.221 Teniente, Teniente de Corbeta $927.877 Subteniente, Guardiamarina, Alférez $840.353 Suboficial Mayor $1.433.055 Suboficial Principal $1.270.438 Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante $1.126.261 Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar $990.671 Sargento, Cabo Principal $889.398 Cabo Primero $798.183 Cabo, Cabo Segundo $738.764 Voluntario 1ra., Marinero 1ra. $672.914 Voluntario 2da., Marinero 2da. $622.720

Por su parte, la Policía de Establecimientos Navales presenta una estructura salarial que combina sueldo básico, suplementos por función y bonificaciones específicas:

Policía de Establecimientos Navales: el aumento de los haberes en abril

Grado Haber mensual Comisario Inspector $883.514 Comisario $848.036 Subcomisario $788.793 Oficial Principal $687.932 Oficial Inspector $625.825 Oficial Subinspector $523.412 Oficial Ayudante $433.557 Oficial Subayudante $381.309 Subescribiente $622.606 Sargento Primero $470.357 Sargento $450.727 Cabo $361.420 Agente de Primera $349.341 Agente de Segunda $343.686

El haber mensual representa el salario básico, pero no necesariamente el ingreso total. A este monto se le suman distintos conceptos que pueden variar según cada caso:

Suplementos por función o destino.

Adicionales por zona geográfica.

Bonificaciones por especialidad.

Antigüedad en el servicio.

Cuánto cobran las fuerzas armadas.

De esta manera, el ingreso final puede ser significativamente superior al haber base, especialmente en destinos específicos o funciones técnicas. Al mismo tiempo, la escala oficial permite establecer con precisión cuánto cobra el personal de las Fuerzas Armadas en abril de 2026, en un contexto en el que los ingresos del sector permanecen sin cambios a la espera de nuevas definiciones salariales.