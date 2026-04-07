Aguas termales cerca del mar: el lugar con beneficios terapéuticos a pocos kilómetros de Buenos Aires

La experiencia comienza antes de llegar. Para acceder a Médano Blanco Termas del Campo hay que recorrer un camino de tierra que se interna en una estancia de 42 hectáreas entre campo y monte. El predio está a sólo cuatro kilómetros del mar, y a la vista se alza el Médano Blanco, una formación de más de 100 metros de altura que muchos consideran un centro energético natural.

El complejo termal nació casi por casualidad. “El proyecto comenzó en 2006, cuando se constató la existencia de aguas termales. Tras las excavaciones, el gran hallazgo se produjo a 680 metros de profundidad”, explica Julio César Dolcetti, administrador del lugar. El agua emerge a una temperatura que va de los 39 a los 42 grados, y el parque se inauguró el 1° de febrero de 2012.

Una casona centenaria con historia nórdica

El ícono del predio es una casona construida en 1925, declarada de Interés Público y Turístico por la municipalidad. De estilo nórdico, fue levantada por la familia danesa Rasmussen, que llegó a la región a fines del siglo XIX con siete hijos varones en busca de tierras para trabajar. Usaron materiales traídos desde Dinamarca y ladrillos cocidos en hornos propios.

Hoy, la casona alberga un restaurante de cocina fusión, mientras que a sus alrededores se sumaron 5.000 metros cuadrados de infraestructura moderna.

Agua con propiedades curativas

El análisis químico del agua la clasifica como salino sulfatada clorurada sódica, con presencia de yodo, hierro, azufre, calcio y magnesio. Según Dolcetti, es ideal para tratar:

Afecciones osteomioarticulares, reumas, artritis y artrosis.

Problemas de piel, úlceras, várices y acné.

Enfermedades respiratorias (actúa como broncodilatador natural).

Contracturas, tendinitis y rehabilitación postraumática.

Estrés, cefaleas, migrañas y neuralgias.



Además, el agua estimula la producción de endorfinas, lo que genera una sensación de bienestar y relajación.

Piscinas, spa y actividades

El complejo cuenta con dos piscinas termales cubiertas, una piscina recreativa al aire libre y dos hidromasajes externos con agua termal. El sector de spa ofrece:

Gabinetes individuales con agua termal.

Fangoterapia y algoterapia.

Circuito hídrico con sauna, baño de vapor, hidromasaje y ducha escocesa.

Sala de relax y masajes (equilibrantes, descontracturantes, faciales y corporales).



Para dolores crónicos, se puede optar por crenoterapia: el Hidroraquis trata afecciones lumbares, cervicales y dorsales; el Hidrorelax combate el estrés y la artritis mediante flotación y movilización articular.

Cada día se organizan aquarelax, yoga y aquagym (en invierno en piletas cubiertas, en verano al aire libre). También hay cancha de bochas, fútbol 7, vóley playa, caminatas y stretching.

Dónde comer y cuándo ir

En la casona funciona un restaurante con cocina fusión; cerca de las piscinas cubiertas hay un punto de comida rápida con ensaladas, tartas, sándwiches, licuados y cafetería.

El parque abre de miércoles a domingo, de 10 a 17. La entrada general cuesta $11.000 en el predio (descuentos para menores, jubilados y por compra anticipada). El precio incluye el uso de piscinas, vestuarios, estacionamiento, sectores de picnic y enfermería.