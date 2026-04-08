Dónde ver en vivo online y gratis la Copa Libertadores 2026: esta es la forma

La Copa Libertadores despierta pasión de multitudes. Es el torneo más importante que tiene Sudamérica y reúne a los mejores equipos de cada país año a año. Un certamen en donde históricamente se destacaron los clubes argentinos, con Independiente como el más ganador con 7 títulos, seguido por Boca con 6, Peñaron de Montevideo con 5 y River, Estudiantes de La Plata y Flamengo con 4.
Este año estarán presentes en la competencia Boca, Rosario Central, Lanús, Estudiantes, Independiente Rivadavia y Platense. En el caso de la Lepra mendocina y el Calamar, será su primera vez en la competencia, mientras que para Boca será su regreso a fase de grupos tras dos años. En el Canalla, estará presente como principal figura Ángel Di María y para el Grana es el regreso tras aquella final perdida en 2017 ante Gremio de Brasil.
Por dónde ver la Copa Libertadores gratis
- Pluto TV transmitirá los partidos de la Copa Libertadores 2026 por streaming. De esta manera, se podrán mirar los cotejos de manera gratuita y sin pagar por esta vía.
- Además, se podrán ver los encuentros a través de la pantalla de Fox Sports 2, Telefe, DGO y Disney + Premium.
Cómo descargar Pluto TV
- Se puede descargar su aplicación móvil en Android/iOS, o instalarla en Smart TVs (Samsung, LG, Android TV) y dispositivos como Roku, Fire TV o Chromecast.
- No es necesario crear una cuenta para ver la televisión en vivo o bajo demanda.
Todos los grupos que tiene la Libertadores 2026
- Grupo A: Flamengo (BRA), Estudiantes de La Plata (ARG), Cusco (PER), Independiente Medellín (COL).
- Grupo B: Nacional (URU), Universitario (PER), Coquimbo Unido (CHI), Deportes Tolima (COL).
- Grupo C: Fluminense (BRA), Bolívar (BOL), Deportivo La Guaira (VEN), Independiente Rivadavia (ARG).
- Grupo D: Boca Juniors (ARG), Cruzeiro (BRA), Universidad Católica (CHI), Barcelona (ECU).
- Grupo E: Peñarol (URU), Corinthians (BRA), Santa Fe (COL), Platense (ARG).
- Grupo F: Palmeiras (BRA), Cerro Porteño (PAR), Junior (COL), Sporting Cristal (PER).
- Grupo G: Liga de Quito (ECU), Lanús (ARG), Always Ready (BOL), Mirassol (BRA).
- Grupo H: Independiente del Valle (ECU), Libertad (PAR), Rosario Central (ARG), Universidad Central (VEN).
Los campeones de la Copa Libertadores
- 1960: Campeón Peñarol - Subcampeón Olimpia
- 1961: Campeón Peñarol - Subcampeón Palmeiras
- 1962: Campeón Santos - Subcampeón Peñarol
- 1963: Campeón Santos - Subcampeón Boca Juniors
- 1964: Campeón Independiente - Subcampeón Nacional
- 1965: Campeón Independiente - Subcampeón Peñarol
- 1966: Campeón Peñarol - Subcampeón River Plate
- 1967: Campeón Racing - Subcampeón Nacional
- 1968: Campeón Estudiantes - Subcampeón Palmeiras
- 1969: Campeón Estudiantes - Subcampeón Nacional
- 1970: Campeón Estudiantes - Subcampeón Peñarol
- 1971: Campeón Nacional - Subcampeón Estudiantes
- 1972: Campeón Independiente - Subcampeón Universitario
- 1973: Campeón Independiente - Subcampeón Colo-Colo
- 1974: Campeón Independiente - Subcampeón Sao Paulo
- 1975: Campeón Independiente - Subcampeón Unión Española
- 1976: Campeón Cruzeiro - Subcampeón River Plate
- 1977: Campeón Boca Juniors - Subcampeón Cruzeiro
- 1978: Campeón Boca Juniors - Subcampeón Deportivo Cali
- 1979: Campeón Olimpia - Subcampeón Boca Juniors
- 1980: Campeón Nacional - Subcampeón Internacional
- 1981: Campeón Flamengo - Subcampeón Cobreloa
- 1982: Campeón Peñarol - Subcampeón Cobreloa
- 1983: Campeón Grêmio - Subcampeón Peñarol
- 1984: Campeón Independiente - Subcampeón Grêmio
- 1985: Campeón Argentinos Juniors - Subcampeón América de Cali
- 1986: Campeón River Plate - Subcampeón América de Cali
- 1987: Campeón Peñarol - Subcampeón América de Cali
- 1988: Campeón Nacional - Subcampeón Newell's
- 1989: Campeón Atlético Nacional - Subcampeón Olimpia
- 1990: Campeón Olimpia - Subcampeón Barcelona
- 1991: Campeón Colo-Colo - Subcampeón Olimpia
- 1992: Campeón Sao Paulo - Subcampeón Newell's
- 1993: Campeón Sao Paulo - Subcampeón Universidad Católica
- 1994: Campeón Vélez - Subcampeón Sao Paulo
- 1995: Campeón Grêmio - Subcampeón Atlético Nacional
- 1996: Campeón River Plate - Subcampeón América de Cali
- 1997: Campeón Cruzeiro - Subcampeón Sporting Cristal
- 1998: Campeón Vasco da Gama - Subcampeón Barcelona
- 1999: Campeón Palmeiras - Subcampeón Deportivo Cali
- 2000: Campeón Boca Juniors - Subcampeón Palmeiras
- 2001: Campeón Boca Juniors - Subcampeón Cruz Azul
- 2002: Campeón Olimpia - Subcampeón Sao Caetano
- 2003: Campeón Boca Juniors - Subcampeón Santos
- 2004: Campeón Once Caldas - Subcampeón Boca Juniors
- 2005: Campeón Sao Paulo - Subcampeón Atlético Paranaense
- 2006: Campeón Internacional - Subcampeón Sao Paulo
- 2007: Campeón Boca Juniors - Subcampeón Grêmio
- 2008: Campeón Liga de Quito - Subcampeón Fluminense
- 2009: Campeón Estudiantes - Subcampeón Cruzeiro
- 2010: Campeón Internacional - Subcampeón Guadalajara
- 2011: Campeón Santos - Subcampeón Peñarol
- 2012: Campeón Corinthians - Subcampeón Boca Juniors
- 2013: Campeón Atlético Mineiro - Subcampeón Olimpia
- 2014: Campeón San Lorenzo - Subcampeón Nacional
- 2015: Campeón River Plate - Subcampeón Tigres
- 2016: Campeón Atlético Nacional - Subcampeón Independiente del Valle
- 2017: Campeón Grêmio - Subcampeón Lanús
- 2018: Campeón River Plate - Subcampeón Boca Juniors
- 2019: Campeón Flamengo - Subcampeón River Plate
- 2020: Campeón Palmeiras - Subcampeón Santos
- 2021: Campeón Palmeiras - Subcampeón Flamengo
- 2022: Campeón Flamengo - Subcampeón Athletico Paranaense
- 2023: Campeón Fluminense - Subcampeón Boca Juniors
- 2024: Campeón Botafogo - Subcampeón Atlético Mineiro
- 2025: Campeón Flamengo - Subcampeón Palmeiras