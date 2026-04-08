Dónde ver en vivo online y gratis la Copa Libertadores 2026: esta es la forma

La forma de ver gratis la Copa Libertadores.

La Copa Libertadores despierta pasión de multitudes. Es el torneo más importante que tiene Sudamérica y reúne a los mejores equipos de cada país año a año. Un certamen en donde históricamente se destacaron los clubes argentinos, con Independiente como el más ganador con 7 títulos, seguido por Boca con 6, Peñaron de Montevideo con 5 y River, Estudiantes de La Plata y Flamengo con 4.

Este año estarán presentes en la competencia Boca, Rosario Central, Lanús, Estudiantes, Independiente Rivadavia y Platense. En el caso de la Lepra mendocina y el Calamar, será su primera vez en la competencia, mientras que para Boca será su regreso a fase de grupos tras dos años. En el Canalla, estará presente como principal figura Ángel Di María y para el Grana es el regreso tras aquella final perdida en 2017 ante Gremio de Brasil.

Por dónde ver la Copa Libertadores gratis

Pluto TV transmitirá los partidos de la Copa Libertadores 2026 por streaming. De esta manera, se podrán mirar los cotejos de manera gratuita y sin pagar por esta vía.

Además, se podrán ver los encuentros a través de la pantalla de Fox Sports 2, Telefe, DGO y Disney + Premium.

Cómo descargar Pluto TV

Se puede descargar su aplicación móvil en Android/iOS, o instalarla en Smart TVs (Samsung, LG, Android TV) y dispositivos como Roku, Fire TV o Chromecast.

No es necesario crear una cuenta para ver la televisión en vivo o bajo demanda.

Flamengo, el último campeón.

Todos los grupos que tiene la Libertadores 2026

Grupo A: Flamengo (BRA), Estudiantes de La Plata (ARG) , Cusco (PER), Independiente Medellín (COL).

Flamengo (BRA), , Cusco (PER), Independiente Medellín (COL). Grupo B: Nacional (URU), Universitario (PER), Coquimbo Unido (CHI), Deportes Tolima (COL).

Nacional (URU), Universitario (PER), Coquimbo Unido (CHI), Deportes Tolima (COL). Grupo C: Fluminense (BRA), Bolívar (BOL), Deportivo La Guaira (VEN), Independiente Rivadavia (ARG) .

Fluminense (BRA), Bolívar (BOL), Deportivo La Guaira (VEN), . Grupo D: Boca Juniors (ARG) , Cruzeiro (BRA), Universidad Católica (CHI), Barcelona (ECU).

, Cruzeiro (BRA), Universidad Católica (CHI), Barcelona (ECU). Grupo E: Peñarol (URU), Corinthians (BRA), Santa Fe (COL), Platense (ARG) .

Peñarol (URU), Corinthians (BRA), Santa Fe (COL), . Grupo F: Palmeiras (BRA), Cerro Porteño (PAR), Junior (COL), Sporting Cristal (PER).

Palmeiras (BRA), Cerro Porteño (PAR), Junior (COL), Sporting Cristal (PER). Grupo G: Liga de Quito (ECU), Lanús (ARG) , Always Ready (BOL), Mirassol (BRA).

Liga de Quito (ECU), , Always Ready (BOL), Mirassol (BRA). Grupo H: Independiente del Valle (ECU), Libertad (PAR), Rosario Central (ARG), Universidad Central (VEN).

Los campeones de la Copa Libertadores