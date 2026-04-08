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Copa Libertadores

Dónde ver en vivo online y gratis la Copa Libertadores 2026: esta es la forma

El lugar por el que se puede ver el certamen más importante del continente.

08 de abril, 2026 | 17.24

La Copa Libertadores despierta pasión de multitudes. Es el torneo más importante que tiene Sudamérica y reúne a los mejores equipos de cada país año a año. Un certamen en donde históricamente se destacaron los clubes argentinos, con Independiente como el más ganador con 7 títulos, seguido por Boca con 6, Peñaron de Montevideo con 5 y River, Estudiantes de La Plata y Flamengo con 4.

Este año estarán presentes en la competencia Boca, Rosario Central, Lanús, Estudiantes, Independiente Rivadavia y Platense. En el caso de la Lepra mendocina y el Calamar, será su primera vez en la competencia, mientras que para Boca será su regreso a fase de grupos tras dos años. En el Canalla, estará presente como principal figura Ángel Di María y para el Grana es el regreso tras aquella final perdida en 2017 ante Gremio de Brasil.

MÁS INFO

Por dónde ver la Copa Libertadores gratis

  • Pluto TV transmitirá los partidos de la Copa Libertadores 2026 por streaming. De esta manera, se podrán mirar los cotejos de manera gratuita y sin pagar por esta vía.
  • Además, se podrán ver los encuentros a través de la pantalla de Fox Sports 2, Telefe, DGO y Disney + Premium.

Cómo descargar Pluto TV

  • Se puede descargar su aplicación móvil en Android/iOS, o instalarla en Smart TVs (Samsung, LG, Android TV) y dispositivos como Roku, Fire TV o Chromecast.
  • No es necesario crear una cuenta para ver la televisión en vivo o bajo demanda.

Flamengo, el último campeón.

Todos los grupos que tiene la Libertadores 2026

  • Grupo A: Flamengo (BRA), Estudiantes de La Plata (ARG), Cusco (PER), Independiente Medellín (COL).
  • Grupo B: Nacional (URU), Universitario (PER), Coquimbo Unido (CHI), Deportes Tolima (COL).
  • Grupo C: Fluminense (BRA), Bolívar (BOL), Deportivo La Guaira (VEN), Independiente Rivadavia (ARG).
  • Grupo D: Boca Juniors (ARG), Cruzeiro (BRA), Universidad Católica (CHI), Barcelona (ECU).
  • Grupo E: Peñarol (URU), Corinthians (BRA), Santa Fe (COL), Platense (ARG).
  • Grupo F: Palmeiras (BRA), Cerro Porteño (PAR), Junior (COL), Sporting Cristal (PER).
  • Grupo G: Liga de Quito (ECU), Lanús (ARG), Always Ready (BOL), Mirassol (BRA).
  • Grupo H: Independiente del Valle (ECU), Libertad (PAR), Rosario Central (ARG), Universidad Central (VEN).

 Los campeones de la Copa Libertadores

  • 1960: Campeón Peñarol - Subcampeón Olimpia
  • 1961: Campeón Peñarol - Subcampeón Palmeiras
  • 1962: Campeón Santos - Subcampeón Peñarol
  • 1963: Campeón Santos - Subcampeón Boca Juniors
  • 1964: Campeón Independiente - Subcampeón Nacional
  • 1965: Campeón Independiente - Subcampeón Peñarol
  • 1966: Campeón Peñarol - Subcampeón River Plate
  • 1967: Campeón Racing - Subcampeón Nacional
  • 1968: Campeón Estudiantes - Subcampeón Palmeiras
  • 1969: Campeón Estudiantes - Subcampeón Nacional
  • 1970: Campeón Estudiantes - Subcampeón Peñarol
  • 1971: Campeón Nacional - Subcampeón Estudiantes
  • 1972: Campeón Independiente - Subcampeón Universitario
  • 1973: Campeón Independiente - Subcampeón Colo-Colo
  • 1974: Campeón Independiente - Subcampeón Sao Paulo
  • 1975: Campeón Independiente - Subcampeón Unión Española
  • 1976: Campeón Cruzeiro - Subcampeón River Plate
  • 1977: Campeón Boca Juniors - Subcampeón Cruzeiro
  • 1978: Campeón Boca Juniors - Subcampeón Deportivo Cali
  • 1979: Campeón Olimpia - Subcampeón Boca Juniors
  • 1980: Campeón Nacional - Subcampeón Internacional
  • 1981: Campeón Flamengo - Subcampeón Cobreloa
  • 1982: Campeón Peñarol - Subcampeón Cobreloa
  • 1983: Campeón Grêmio - Subcampeón Peñarol
  • 1984: Campeón Independiente - Subcampeón Grêmio
  • 1985: Campeón Argentinos Juniors - Subcampeón América de Cali
  • 1986: Campeón River Plate - Subcampeón América de Cali
  • 1987: Campeón Peñarol - Subcampeón América de Cali
  • 1988: Campeón Nacional - Subcampeón Newell's
  • 1989: Campeón Atlético Nacional - Subcampeón Olimpia
  • 1990: Campeón Olimpia - Subcampeón Barcelona
  • 1991: Campeón Colo-Colo - Subcampeón Olimpia
  • 1992: Campeón Sao Paulo - Subcampeón Newell's
  • 1993: Campeón Sao Paulo - Subcampeón Universidad Católica
  • 1994: Campeón Vélez - Subcampeón Sao Paulo
  • 1995: Campeón Grêmio - Subcampeón Atlético Nacional
  • 1996: Campeón River Plate - Subcampeón América de Cali
  • 1997: Campeón Cruzeiro - Subcampeón Sporting Cristal
  • 1998: Campeón Vasco da Gama - Subcampeón Barcelona
  • 1999: Campeón Palmeiras - Subcampeón Deportivo Cali
  • 2000: Campeón Boca Juniors - Subcampeón Palmeiras
  • 2001: Campeón Boca Juniors - Subcampeón Cruz Azul
  • 2002: Campeón Olimpia - Subcampeón Sao Caetano
  • 2003: Campeón Boca Juniors - Subcampeón Santos
  • 2004: Campeón Once Caldas - Subcampeón Boca Juniors
  • 2005: Campeón Sao Paulo - Subcampeón Atlético Paranaense
  • 2006: Campeón Internacional - Subcampeón Sao Paulo
  • 2007: Campeón Boca Juniors - Subcampeón Grêmio
  • 2008: Campeón Liga de Quito - Subcampeón Fluminense
  • 2009: Campeón Estudiantes - Subcampeón Cruzeiro
  • 2010: Campeón Internacional - Subcampeón Guadalajara
  • 2011: Campeón Santos - Subcampeón Peñarol
  • 2012: Campeón Corinthians - Subcampeón Boca Juniors
  • 2013: Campeón Atlético Mineiro - Subcampeón Olimpia
  • 2014: Campeón San Lorenzo - Subcampeón Nacional
  • 2015: Campeón River Plate - Subcampeón Tigres
  • 2016: Campeón Atlético Nacional - Subcampeón Independiente del Valle
  • 2017: Campeón Grêmio - Subcampeón Lanús
  • 2018: Campeón River Plate - Subcampeón Boca Juniors
  • 2019: Campeón Flamengo - Subcampeón River Plate
  • 2020: Campeón Palmeiras - Subcampeón Santos
  • 2021: Campeón Palmeiras - Subcampeón Flamengo
  • 2022: Campeón Flamengo - Subcampeón Athletico Paranaense
  • 2023: Campeón Fluminense - Subcampeón Boca Juniors
  • 2024: Campeón Botafogo - Subcampeón Atlético Mineiro
  • 2025: Campeón Flamengo - Subcampeón Palmeiras
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