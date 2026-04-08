Efectivos de la Policía de la Ciudad avanzaron sobre manifestantes que se congregaban sobre Avenida de Mayo y 9 de Julio para dirigirse al Congreso para protestar conta la reforma a la Ley de Glaciares y apoyar el reclamo de los jubilados. El despliegue de los efectivos se dio mientras diputados debatían en la Cámara Baja la iniciativa libertaria que prevé habilitar la explotación de zonas periglaciares.

Ambientalistas y militantes de distintas organizaciones se comenzaban a reunir antes de las 17 en ese punto para luego marchar hacia la Plaza de los dos Congresos. Un grupo de agentes, junto con policía motorizada y un carro hidrante, avanzaban sobre los manifestantes para arriarlos 700 metros hasta el Parlamento.

Bajo el lema "La ley de Glaciares no se toca", representantes de distintas agrupaciones y partidos como el Frente de Izquierda, Patria Grande o La Cámpora colmaban la Avenida de Mayo a la altura de 9 de Julio cuando efectivos de la Policía de la Ciudad decidieron avanzar para dispersar la convocatoria.

La intención del personal policial, que continuó bloqueando el tránsito de la avenida aún sin los manifestantes, habría sido unificar a este grupo con el que ya estaba desde más temprano frente al Congreso. Allí, como cada miércoles, cientos de jubilados junto a ciudadanos y ambientalistas volvían a manifestarse ante el vallado desplegado por las fuerzas federales.

Minutos antes de las 16 horas, una columna de un nutrido grupo de jubilados volvió a dar la vuelta por la Plaza de los dos Congresos frente a la atenta mirada de efectivos de la Policía Federal. "Una vez más en la lucha, nos costó llegar a este lado de la plaza, la policía no nos dejaba avanzar. Seguimos luchando por nuestros derechos", dijo un jubilado en sillas de ruedas en diálogo con Crónica TV.

Jubilados y ambientalistas contra Milei

Entre la columna de manifestantes se ubicaron las banderas de las agrupaciones que suelen participar: Jubilados Insurgentes, Los 12 Apóstoles, Jubilades, Jubilados Clasistas, entre otros. "Se ejerce una violencia social terrible con los precios de los alimentos, lo bajas que son las jubilaciones y los salarios. Es violencia", dijo a Ar12 una mujer integrante del movimiento No Matarás.

Este mes de abril, los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo recibirán un total de $450.319,31, cifra que incluye el último incremento por movilidad de unos $11.000 y el bono extraordinario de $70.000, que se mantiene sin modificaciones desde 2024.

Alrededor de las rejas del monumento frente al Congreso, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) llevaba adelante un "verdurazo" para visibilizar que "sin agua no hay comida". "Lejos de ser una actualización, es un retroceso que reduce la protección sobre nuestras reservas de agua dulce y abre la puerta a actividades extractivas que afectarán la producción de alimentos y todas las formas de vida", plantearon desde la organización.

Se prevé que los ambientalistas y militantes permanecerán ante el Parlamento durante todo lo que dure la sesión en el recinto, donde diputados de La Libertad Avanza (LLA), bloques aliados y de provincias mineras se sentaron en sus bancas para dar quórum y habilitar el debate de los cambios a la Ley de Glaciares.