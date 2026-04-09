Cuánto cobran los supervisores en abril de 2026: el salario que ganan

Aumento de empleadas domésticas

Las empleadas domésticas ya tienen definidos los salarios que se pagan en abril de 2026, luego del último acuerdo paritario del sector. En ese marco, la categoría de supervisores —la más alta dentro del régimen de casas particulares— registra los ingresos más elevados, tras la aplicación de aumentos acumulativos durante febrero y marzo.

La actualización salarial fue establecida en el ámbito de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) y contempló incrementos escalonados del 1,5% mensual. En febrero, el ajuste se aplicó sobre los valores de enero, mientras que en marzo se sumó un nuevo 1,5% sobre los salarios ya actualizados, lo que implicó una suba acumulada del 3% en el primer trimestre.

Este esquema se mantiene sin cambios en abril, a la espera de una nueva revisión paritaria.

Empleadas domésticas: salario de supervisores en abril

Dentro de la escala vigente, los supervisores —encargados de coordinar y controlar las tareas realizadas por otros trabajadores del hogar— perciben los siguientes valores:

Con retiro:

$4.013,30 por hora.

$500.649,26 mensuales.

Sin retiro:

$4.382,63 por hora.

$556.024,76 mensuales.

Estos montos corresponden al salario básico establecido por convenio, sin incluir adicionales.

Salarios con aumento en abril

Empleadas domésticas con bono no remunerativo: cuánto se suma

Además del salario básico, el acuerdo paritario incluyó una suma fija no remunerativa que puede alcanzar hasta $20.000 mensuales, dependiendo de la carga horaria.

En el caso de los supervisores que cumplen jornadas completas o superan las 16 horas semanales, corresponde el pago del monto máximo. Este adicional no se incorpora al salario básico, pero sí debe abonarse y reflejarse en la liquidación.

De esta manera, un supervisor puede alcanzar ingresos mensuales superiores a:

Con retiro: hasta $520.649,26

hasta $520.649,26 Sin retiro: hasta $576.024,76

Cuánto cobra el personal doméstico

El esquema de incrementos acumulativos permite una recomposición gradual de los ingresos del sector. Al aplicarse sobre bases ya actualizadas, el efecto final supera el porcentaje nominal anunciado. En abril, los salarios reflejan el impacto completo de las subas de febrero y marzo, mientras que el bono sigue siendo un componente relevante para mejorar el ingreso total, especialmente en las categorías más altas.

Liquidación del sueldo en ARCA

Para los empleadores, la correcta emisión del recibo de sueldo a través de ARCA es clave para registrar los valores vigentes. El sistema permite cargar el período correspondiente, aplicar las escalas actualizadas y reflejar tanto el salario básico como el bono no remunerativo, además de calcular los aportes y contribuciones obligatorios.

En abril los supervisores continúan siendo la categoría mejor remunerada dentro del régimen de casas particulares, en un contexto donde las actualizaciones salariales buscan acompañar —aunque de manera gradual— la evolución de los precios.