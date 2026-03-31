Paritarias sanidad: cuánto cobran los trabajadores en abril 2026

Aumento de sanidad en abril

En un contexto de aceleración inflacionaria y reapertura de paritarias en distintos sectores, los trabajadores de la sanidad también avanzaron en una actualización salarial para el primer tramo de 2026. El acuerdo fue alcanzado por la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) junto a las cámaras empresarias del sector, y establece una serie de incrementos escalonados que impactan directamente en los salarios de abril.

El entendimiento abarca a los trabajadores encuadrados en los convenios colectivos de trabajo 122/75 (clínicas y sanatorios) y 108/75 (centros de diagnóstico y tratamiento), dos de los principales regímenes laborales del sistema de salud privado.

Cuánto cobran los empleados de sanidad

El acuerdo fijó un esquema de aumentos progresivos a lo largo del primer cuatrimestre del año:

Febrero 2026: suba del 1,8% sobre los salarios de enero.

suba del 1,8% sobre los salarios de enero. Marzo 2026: incremento adicional del 1,7%.

incremento adicional del 1,7%. Abril 2026: aumento del 1,6%.

Con estos aumentos, los salarios básicos para abril, del convenio 122/75 quedaron de la siguiente manera:

Profesionales (Bioquímicos, Nutricionistas, Farmacéuticos y Kinesiólogos): $1.372.187,59.

Personal de enfermería y técnicos: Las obstétricas e instrumentadoras cobrarán $1.247.895,44, mientras que los enfermeros de piso o consultorios externos llegarán a $1.160.387,33.

Servicios generales: En el sector geriátrico, las asistentes cobrarán un básico de $1.009.073,42.

De esta manera, los salarios de abril incorporan el último tramo del acuerdo, consolidando una mejora acumulada en línea con la evolución de los precios durante el período. Si bien el convenio no establece un único salario básico para todo el sector —ya que varía según la categoría, la función y la antigüedad—, los aumentos impactan sobre todas las escalas vigentes, elevando tanto los sueldos iniciales como los de trabajadores con mayor trayectoria.

Aumentos de salarios en abril

El modelo acordado responde a la necesidad de acompañar la dinámica inflacionaria, en un contexto donde muchos gremios optaron por negociaciones cortas y ajustes frecuentes para evitar pérdidas significativas del poder adquisitivo. En este caso, la actualización escalonada permite ir incorporando mejoras mes a mes, aunque con porcentajes moderados que siguen de cerca la inflación oficial medida por el INDEC.

Paritarias de Sanidad: cuándo será la próxima revisión

El acuerdo no cierra definitivamente la discusión salarial del año. Las partes pactaron una nueva instancia de negociación para mayo de 2026, donde se evaluará la evolución de los precios y la necesidad de aplicar nuevos incrementos. Este punto es clave en un escenario económico cambiante, donde la continuidad de los ajustes dependerá tanto de la inflación como de la situación del sistema de salud privado.