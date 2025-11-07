Precio de Netflix en noviembre de 2025: cuánto cuesta cada plan

El valor de Netflix en noviembre.

Netflix, la plataforma de streaming más popular del mundo, mantiene sus tres planes principales en Argentina con distintas opciones de calidad, dispositivos y membresías compartidas. Los nuevos valores en pesos comenzaron a aplicarse en noviembre y se extenderán progresivamente a todos los usuarios durante las próximas semanas. Según informó la compañía, los miembros actuales recibirán una notificación por correo electrónico un mes antes del ajuste, salvo que opten por cambiar de plan de manera anticipada.

Cuánto cuesta Netflix en noviembre

Plan Básico: ARS 8.999 por mes.

​​​​​Plan Estándar: ARS 14.999 por mes.

Posibilidad de agregar 1 miembro extra por ARS 5.399 al mes.

Plan Premium: ARS 19.999 por mes.

Permite agregar hasta 2 miembros extra, a ARS 5.399 cada uno.

Los miembros extra cuentan con su propia cuenta y contraseña, aunque el abono se paga desde la cuenta principal que los invita. La cantidad de cupos depende del plan contratado.

Qué ofrece cada plan de Netflix

Básico

Incluye acceso ilimitado a series, películas y juegos sin publicidad. Permite ver y descargar contenido en un solo dispositivo compatible a la vez, con resolución HD (720p).

Estándar

Acceso completo sin publicidad, con posibilidad de ver contenido en dos dispositivos simultáneamente. Ofrece calidad Full HD (1080p), descargas en dos equipos y la opción de sumar un miembro extra fuera del hogar.

Premium

Incluye reproducción en Ultra HD (4K) con HDR y audio espacial, además de poder usar la cuenta en hasta cuatro dispositivos a la vez. Permite descargar contenido en seis dispositivos y agregar hasta dos miembros extra.

Cómo gestionar tu cuenta o cambiar de plan

Los usuarios pueden modificar su plan o cancelar la suscripción directamente desde netflix.com.

Para hacerlo:

Iniciar sesión y acceder a la sección “Cuenta”. Ingresar en “Membresía y facturación”. Seleccionar la opción “Cancelar membresía”.

La baja no es inmediata: la cuenta se mantiene activa hasta el cierre del período de facturación ya abonado.

Alternativas gratuitas para ver contenido online

Ante el aumento de precios, muchos usuarios optan por plataformas gratuitas con publicidad (AVOD), que permiten ver películas, series y canales en vivo sin abono mensual. Entre las más populares figuran: