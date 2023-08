Cafiero firmó financiamiento por U$S 44 millones para el ferrocarril del noreste

La mayoría de los fondos proveerán de aportes no reembolsables del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur.

El canciller Santiago Cafiero suscribió en la ciudad de Montevideo un convenio de financiamiento del proyecto "Obras Prioritarias de Recuperación de Infraestructura de la Línea Urquiza", para el noroeste argentino. La mayoría de los fondos proveerán de aportes no reembolsables del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (Focem).

El proyecto prevé el desembolso total de U$S 44.465.546, de los cuales U$S 29.800.290 serán aportes no reembolsables del Focem; mientras que U$S 14.665.256 serán financiados por la Argentina, en concepto de contrapartida local. Estiman que "las obras planificadas redunden en un incremento del volumen de carga comercial transportada con un objetivo de 265 mil toneladas anuales", sostuvo el comunicado.

El financiamiento resulta un "instrumento estratégico mediante el cual se busca fortalecer la integración física regional, con la mejora de 210 kilómetros de vías de esa línea ferroviaria, cuyo trazado atraviesa las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones", señaló la Cancillería en un comunicado. Cafiero aseguró que "el financiamiento para el desarrollo de la Argentina es clave y, por supuesto, la mirada integracionista de nuestro país", y a partir de esta fuente de financiamiento "mejorar toda la transitividad de productos argentinos en una zona altamente productiva y también en el transporte de pasajeros, aumentando la interconexión de nuestras economías regionales con el Mercosur", agregó.

"Mejorar la conectividad de nuestro país y también de allí a Paraguay y Brasil es esencial para una región que debe conectarse más y que debe avanzar además en modelos de producción que mejoren la calidad de vida de su gente y sobre todo que tengan una visión regional", añadió el funcionario.

Con la firma de este instrumento "la Argentina accederá al financiamiento del Focem para la ejecución de las obras a lo largo del trazado ferroviario del Urquiza, propiciando además la reducción de su costo operativo, mejorando la velocidad comercial y de circulación, aportando certidumbre a los tiempos logísticos de esta modalidad de transporte; beneficios a productores, exportadores, etc.", finalizó el comunicado.

Reunión con Daniel Scioli

Previo a las PASO, el ministro de Economía, Sergio, Massa, recibió a Cafiero y al embajador en Brasil, Daniel Scioli, para avanzar en la agenda del Mercosur y Chile, con eje en los aspectos comerciales y energético. El encuentro se concretó esta tarde en el despacho del ministro Massa en el Palacio de Hacienda, en horas de veda electoral con vista a las elecciones primarias del domingo.

Fuentes oficiales señalaron que durante el encuentro se repasó la agenda surgida tras la reunión de presidentes de los países miembros del Mercosur realizada hace un mes en la ciudad misionera de Puerto Iguazú. En aquella oportunidad, Massa había destacado que uno de los puntos más importantes a los que debe apuntar el Mercosur es la convergencia en el uso de monedas locales en el comercio bilateral y en el comercio multilateral en la región.

