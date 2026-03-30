Los mercados caen en Asia en el inicio de una nueva semana llena de incertidumbre por la guerra

Los mercados ya se desploman en la apertura del lunes en Asia, con el Nikkei de Japón sufriendo una baja del 5% mientras el precio del petróleo vuelve a dispararse frente a rumores de una posible invasión terrestre de Estados Unidos a Irán.

Las caídas financieras de Asia oriental fueron lideradas por las bolsas de Corea del Sur. El índice principal Kospi retrocedió más del 5%, mientras que el Kosdaq surcoreano, que agrupa a empresas de menor capitalización, cayó un 4%.

En Japón, el Nikkei 225 descendía un 5% en la media mañana local. El TOPIX, en el que cotizan empresas domésticas, registraba una baja del 3,9%. Por su parte, en Australia, el índice S&P/ASX 200 retrocedía un 1,46%.

En tanto, los futuros del índice Hang Seng de Hong Kong, en China, caían a algo más de 24.600 puntos, registrando una leve baja de un par de décimas respecto a su cierre del viernes.

Se dispara el precio del petróleo a máximos en 14 años

Los desplomes bursátiles en Asia se dan mientras el precio del barril de petróleo Brent superaba los 115 dólares en las últimas horas, ubicándose en máximos en 14 años.

Así se vio reflejado en el mercado de futuros de este domingo por la noche, previo a la apertura formal de este lunes, donde el Brent mosraba un alza de 2,3% desde el cierre del viernes para cotizar a 115,1 dólares.

De este modo, el Brent, de referencia en Argentina y Europa, sube un 60% desde el inicio de la guerra en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz, el 28 de febrero pasado, cuando el precio del barril era de 72 dólares.

Se trata del precio máximo para este insumo en unos 14 años, desde los 125 dólares en los que cotizó a inicios de 2012. Esto significa que ya superó los picos de 112 dólares de junio de 2022, cuando se profundizaba la guerra en Ucrania.

Por su parte, el precio del barril WTI, de referencia en Estados Unidos, también subía un 2,9% en el mercado de futuros este domingo por la noche para romper la barrera de las tres cifras y alcanzar los 102 dólares.

Los rumores de una invasión de EE.UU a Irán

La disparada del barril de petróleo se da en medio de crecientes rumores de una posible invasión terrestre estadounidense a Irán para tomar control del estrecho de Ormuz, una posibilidad que Estados Unidos no desmintió y que ya provocó advertencias de la República Islámica.

"Sí. Ya está pasando. Por supuesto", respondió el presidente norteamericano al ser consultado por la televisión israelí acerca de si Estados Unidos tiene capacidad para tomar el control del estrecho de Ormuz.

En este contexto, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, advirtió este domingo a Estados Unidos sobre las consecuencias de una invasión terrestre. Advirtió que si los invaden, van a "incendiar" a las tropas estadounidenses e intensificar los ataques contra sus aliados, según informaron los medios oficiales iraníes.